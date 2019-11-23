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Пасмурная и холодная погода ожидается в Казахстане в выходные дни

22.11.2019, 13:44 9964
Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - Пасмурная и холодная погода ожидается в Казахстане в выходные дни, передает Kazakhstan Today.
 

21-22 ноября считается началом климатической зимы. Но для жителей северных, центральных и восточных районов республики она наступила не только раньше, но сразу с аномальных морозов, которые уже распространились и на южные области", - сообщает "Казгидромет".

 
По информации синоптиков, в предстоящие выходные дни на Казахстан продолжит поступать холодный и влажный воздух с северных морей. Поэтому на большей части территории республики ожидается пасмурная погода, местами ожидаются снег, метель, порывистый северо-восточный ветер. И хотя морозы начнут ослабевать, но температура воздуха всё ещё сохранится ниже средних многолетних значений.
 

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