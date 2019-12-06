Нуротановцы министру культуры: продолжается нарушение прав казахоязычной аудитории

Нур-Султан. 5 декабря. Kazakhstan Today - Члены Республиканского общественного совета "Мирас" при партии Nur Otan обсудили актуальные проблемы отечественного кинематографа. В заседании совета приняли участие руководство уполномоченных госорганов, депутаты, представители творческой интеллигенции, НПО и СМИ, передает Kazakhstan Today.

По словам министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, если ранее киноиндустрия регулировалась только несколькими строками в законе о культуре, то в начале текущего года был принят закон "О кинематографии". Создан Государственный центр поддержки национального кино, который будет финансировать кинопроекты, попадающие под определение "национальный фильм", организовывать их прокат, способствовать повышению квалификации кадров в отрасли, а также заниматься вопросами субсидирования, сообщили в пресс-службе Nur Otan.

Заслушав доклад министра, участники совета озвучили ряд проблемных вопросов, которые по-прежнему остаются без внимания, а их решение так и не было отражено в новой редакции закона. В их числе - отсутствие качественного дубляжа фильмов на казахский язык, мониторинга киносеансов на государственном языке и охвата зрителей, нехватка профессиональных кадров и другие.

По словам членов правящей партии, дублированные на казахский язык фильмы в кинотеатрах показываются в неудобное для зрителей время. Продолжают поступать тысячи жалоб от людей.

Продолжается нарушение прав казахоязычной аудитории. Закон предусматривает отказ в выдаче прокатного разрешения фильма в случае отсутствия профессионального дубляжа, но данная мера сейчас не работает. За время реализации болашаковского проекта "Озіннен баста", поддержанного в свое время Елбасы, за счет спонсорских средств на казахский язык нами дублированы уже 33 голливудские кинокартины . Я почти всю свою жизнь прожила в другой стране. В моем детстве не было возможности смотреть фильмы на родном языке. Сегодня же наш фонд "Болашак" создает эту возможность за счет внебюджетных средств для миллионов детей Казахстана. 10 мультфильмов в год на казахском языке уж наши дети имеют право посмотреть в нормальное время", - заявила представитель "Болашак" Динара Чайжунусова.

Она добавила, что, благодаря проекту, более 100 отечественных актеров сегодня состоят в голосовой базе Walt Disney Pictures, а казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании Walt Disney.

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