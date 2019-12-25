Обвиняемых по делу о перевернувшемся в Караганде батуте приговорили к реальному лишению свободы

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Суд назначил Ерлану Такишеву наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, Алие Такишевой - лишение свободы сроком на 4 года.
Алия Такишева отбывать наказание будет через 5 лет, по достижении 14-летнего возраста самого младшего из детей. Также суд частично удовлетворил иск на возмещение морального вреда", - сообщает портал ekaraganda.kz.
Напомним, 25 мая текущего года в Центральном парке города от сильного ветра перевернулся батут. В результате происшествия погиб 12-летний Борис Рудаков, еще трое детей получили серьезные травмы. В связи с происшествием в Караганде освобожден от должности руководитель управления парками культуры, отдыха и скверами Рустам Кодебаев. Также после несчастного случая в МВД предложили приостановить работу уличных батутов.
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