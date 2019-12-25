Обвиняемых по делу о перевернувшемся в Караганде батуте приговорили к реальному лишению свободы

Некоторые пользователи в комментариях под постом оставляли данные банковских карт с указанием CVC-кода. А те, кто все же проявлял бдительность и переходил на интернет-ресурс Khabibteam.vixciti.com, проходили опрос, а далее переводили определенную сумму на лицевой счет мошенников.