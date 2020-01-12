Туркестан. 11 января. Kazakhstan Today - Мать связанного и снятого на видео ребенка из Туркестанской рассказала подробности происшествия, передает Kazakhstan Today.

Настоящая семейная драма разгорелась в поселке Дербисек Туркестанской области. Двухлетний малыш стал заложником семейных разборок. В социальных сетях появилось видео, где маленький мальчик сидит связанный в комнате с завязанным ртом. Поначалу в жестоком обращении с ребенком обвиняли мать. Но история эта оказалась более запутанной, сообщил телеканал " Астана ".

Тетя мальчика рассказала, что кадры на видео не более чем фикция. Их подстроил отец ребенка. Вместе с двумя родственницами он ворвался в дом и связал своего сына. А позже снял все это на телефон. Подставу организовал, чтобы якобы забрать малыша у матери.

Меня с младшей сестрой выгнали из комнаты и угрожали ножом. Одна из тех женщин. Мы не связывали ребенка. Мой младший брат играл с малышом и накинул на него бандаж, когда я перебирала вещи. А рот ребенку завязал уже его отец и снял это на камеру", - рассказала тетя ребенка Жулдыз Пернебаева.

По словам матери ребенка, устроил это шоу мужчина, чтобы не платить алименты и лишить родительских прав свою бывшую жену. Дана Жураева рассказывает, в тот день она возвращалась домой с работы и увидела, как экс-супруг пытается увести малыша к себе домой. Она хотела помешать ему. Но получила отпор.

Я пыталась остановить его, оставить сына. Но одна из ее родственниц пнула меня, и я упала в грязь. Все что он снял на видео, это все вранье. Он сделал это, чтобы отнять у меня детей", - заявила Жураева.

Супруги развелись еще в прошлом году, прожив вместе почти 4 года. От совместного брака у них двое детей. Сам автор нашумевшего ролика отрицает, что это постановочное видео. Отец малыша уверяет, с его сыном действительно жестоко обращались.

Когда я зашел домой, увидел его связанным. Во рту у него также была тряпка какая-то. Мне тяжело было это все снимать. Я хотел просто показать, какая она мать и человек. Это не первый случай. Однажды она оставила детей в гараже. Они там лежали. Я сам их оттуда забирал. Да, я перестал платить алименты. Но из-за того, что она не позволяла видеться с детьми", - рассказал отец ребенка Баглан Есботаев.

Мужчина все же забрал сына домой, а на экс-супругу написал заявление в полицию. Стражи порядка уже ведут расследование

Чтобы разобраться кто прав, а кто виноват в этой мутной истории придется ждать окончания следствия, резюмировал телеканал.

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