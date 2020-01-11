Система Orphus

Полиция: между родителями заснятого на видео связанного ребенка из Туркестанской области возник конфликт из-за алиментов

10.01.2020, 17:37 10720
Туркестан. 10 января. Kazakhstan Today - Между родителями связанного ребенка из Туркестанской области возник конфликт из-за неуплаты алиментов, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Kazakhstan Today.
 

В социальных сетях опубликовано видео инцидента с перевязанным ребенком в комнате. 8 января 2020 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратился отец ребенка. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В ходе досудебного расследования установлено, что конфликт между бывшими супругами возник из-за алиментов, которые длительное время не выплачивал бывший гражданский муж женщины. Они находились в гражданском браке в период с 2014 по 2018 год. В совместном браке имеют двух общих малолетних детей: дочь и сына. Женщина ни на каких учетах не состоит", - пояснили в полиции.

 
Следователем была назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы установлено, что никаких телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Досудебное расследование продолжается.
 
Как сообщалось ранее, житель Туркестанской области заявил о давлении его бывшей жены на трехлетнего ребенка
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая