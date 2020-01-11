Полиция: между родителями заснятого на видео связанного ребенка из Туркестанской области возник конфликт из-за алиментов

Туркестан. 10 января. Kazakhstan Today - Между родителями связанного ребенка из Туркестанской области возник конфликт из-за неуплаты алиментов, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Kazakhstan Today.
В социальных сетях опубликовано видео инцидента с перевязанным ребенком в комнате. 8 января 2020 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратился отец ребенка. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В ходе досудебного расследования установлено, что конфликт между бывшими супругами возник из-за алиментов, которые длительное время не выплачивал бывший гражданский муж женщины. Они находились в гражданском браке в период с 2014 по 2018 год. В совместном браке имеют двух общих малолетних детей: дочь и сына. Женщина ни на каких учетах не состоит", - пояснили в полиции.
Следователем была назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы установлено, что никаких телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, житель Туркестанской области заявил о давлении его бывшей жены на трехлетнего ребенка.
Напомним, в Казахстане ужесточили наказание за насилие над детьми.
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