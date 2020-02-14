Осадки ожидаются на большей части Казахстана в четверг

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - В четверг, 13 февраля, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-западе и западе республики ожидаются осадки (дождь, снег), в центре, на востоке, севере и северо-западе - снег. Местами ожидаются гололед, туман, метель, усиление ветра, на юго-востоке до 30 метров в секунду и более", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более.

В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду.

В Карагандинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра днем местами до 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Алматинской области, в районе Жаланашколя, 18-23 метра в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Мангистауской области ночью, в Атырауской, Западно-Казахстанской - днем усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра в Костанайской области до 18 метров в секунду, в Северо-Казахстанской - 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром - гололед, метель.

В Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства