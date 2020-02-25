Аким Жамбылской области озвучил острые проблемы в школах региона

Тараз. 24 февраля. Kazakhstan Today - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев озвучил острые проблемы в школах региона, передает Kazakhstan Today.

На встрече с работниками сферы образования аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев раскритиковал директоров школ, которые чувствуют себя не менеджерами, а хозяевами учебных заведений, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Некоторые руководители учебных заведений начинают чувствовать себя удельными князьками, оперируя такими фразами, как "Моя школа", "Мои учителя", "Мои ученики". Школа - государственная, а директор - управленец, который должен быть сменяемой фигурой", - подчеркнул Сапарбаев.

Директора постепенно обрастают нужными связями, что в итоге приводит к коррупционным правонарушениям

Как директор может требовать качественной работы от учителя, который заплатил ему за трудоустройство? Затем этот горе-педагог начинает возвращать свои затраты через родителей и так далее, коррупционная цепочка продолжается", - сказал глава области.

По его словам, другое дело, если директор честно работает, обеспечивает порядок и высокий уровень образования в школе. В этом случае ротация не обязательна.

Воспитание начинается в семье и школе, однако в последнее время утеряна связь между данными социальными институтами.

Родительские комитеты практически не работают, а педагоги занимают инертную позицию, не апеллируют к родителям в случае нарушения ребенком дисциплины", - отметил Сапарбаев.

На его вопрос о том, как можно было допустить, чтобы в одной школе в течение года произошло сразу два факта суицида среди подростков , последовал дежурный ответ руководителя отдела образования Рыскуловского района о том, что "директор уволен, проводится разъяснительная работа".

Между тем продолжаются жалобы родителей на рукоприкладство со стороны учителей в школах данного района.

По мнению акима области, перед 40 тысячами педагогов области стоят три главные задачи: повышение уровня образования, воспитания и дисциплины. Успехи есть, об этом доложила исполняющий обязанности руководителя профильного управления Жамиля Бекбатырова. К примеру, 1891 учитель стал победителем республиканских и международных конкурсов, а ученики завоевали 132 медали на предметных олимпиадах, 10 школ вошли в число 100 лучших по республике.

Аким области напомнил, что одна из школ села Масанчи на протяжении десятилетий не воспитала ни одного обладателя звания "Алтын белгі" либо аттестата с отличием, лишь один выпускник поступил в вуз на грантовое обучение. Вот где надо искать корень тех же кордайских событий - в отсутствии качественного образования и воспитания молодого поколения, отхода от национальных традиций, низком уровне организации культурно-массовых мероприятий.

В последнее время только и слышишь, что для учителя главное - набрать побольше часов, отработать и быстрее уйти домой. А где же ответственность за детей? Ведь это именно наши дети совершают правонарушения! Мы должны вспомнить национальные традиции, мудрую степную философию, труды Абая и Шакарима", - высказалась ветеран образования Камилаш Ахметова.

В свою очередь, Ж. Бекбатырова в качестве основных проблем отметила низкую квалификацию педагогов, многие из которых, особенно на селе, заканчивали вуз заочно. Кроме того, не хватает более 100 школьных инспекторов.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что государство предпринимает масштабные шаги по улучшению условий труда учителей, а от них общество вправе ждать качественного образования. Составление рейтингов школ - это хорошо, но главное в другом: учителям необходимо постоянно заниматься личностным и профессиональным ростом, внедрять современные методики, менять свое мышление в условиях глобализации.

Глава региона убежден, что спортивные залы и объекты образования и культуры должны стать местом притяжения для всех местных жителей без исключения, в первую очередь - для молодежи.

Завершая встречу, Бердибек Сапарбаев подчеркнул необходимость оперативного реагирования на критические замечания в СМИ и социальных сетях.

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