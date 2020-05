Изменились правила отбора претендентов для присуждения стипендии "Болашак"

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан от 6 мая 2020 года внесены изменения в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определении направлений расходования международной стипендии "Болашак", передает Kazakhstan Today.

Новыми правилами отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" предусмотрено предоставление равных возможностей для всех. Упразднены все квотные категории, сообщает АО "Центр международных программ".

С текущего года в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных высших учебных заведений, за исключением претендентов из сельских населенных пунктов.

Изменения коснулись прежде всего процедуры конкурсного отбора претендентов на присуждение стипендии "Болашак", а также входных критериев для участия в конкурсе. Сокращено количество конкурсных туров с 6 до 3. Упразднены отборочные туры по оценке мотивационных и рекомендательных писем, а также туры на знание государственного и иностранного языков. Претенденты должны будут самостоятельно сдать тесты и при подаче документов предоставить сертификаты знания государственного языка. Претендентам из сельских населенных пунктов необходимо дополнительно предоставлять сертификаты знания иностранного языка.

Тестирование на знание государственного языка проводится в региональных филиалах Национального центра тестирования.

Отборочные туры включают в себя:

1 тур: комплексный тест определению уровня интеллектуальных способностей, личностно-деловых компетенций, психологической готовности к обучению за рубежом;

2 тур: персональное собеседование с членами независимой экспертной комиссии;

3 тур: заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.





Новыми Правилами исключена предварительная языковая подготовка. Она сохраняется только для претендентов из сельских населенных пунктов для изучения английского языка, сроком до 6 месяцев и будет проводиться на территории Республики Казахстан. Согласно новым Правилам отбора на стипендию "Болашак", претенденты из сельских населенных пунктов могут принять участие в конкурсе в случае проживания в сельских населенных пунктах в течение последних 3 лет и осуществления трудовой деятельности за последние 2 года", - отмечается в сообщении.

Перечень приоритетных специальностей будет формироваться Министерством образования и науки РК с учетом среднесрочного прогноза потребности рынка труда.





Отмечается, что проект Списка ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения в рамках программы "Болашак" на 2020 год, находится на стадии согласования. В проект Списка вузов вошли ведущие вузы мира в соответствии с международными академическими рейтингами: QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, The U.S. News & World Report Best Global University Ranking.

Кроме того, вносятся изменения в состав и регламент работы независимой экспертной комиссии (НЭК). Планируется существенно усилить транспарентность работы НЭК путем строгой регламентации её работы.

Сроки приема документов и проведения конкурса на присуждение стипендии "Болашак" будут размещены в средствах массовой информации Республики Казахстан за 10 календарных дней до начала срока приема документов.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования на интернет-ресурсе правительства Республики Казахстан.





Напомним, международная стипендия "Болашак" учреждена постановлением президента Республики Казахстан от 5 ноября 1993 года №1394. За 26 лет реализации программы присуждено 13 870 стипендий, из них подготовлено 10 747 специалистов в различных сферах деятельности.

