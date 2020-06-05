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Ветреная погода ожидается в четверг на большей части Казахстана

04.06.2020, 09:01 9289
Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - В четверг в Казахстане местами ожидаются дожди с грозами и усиление ветра, передает Kazakhstan Today.
 
По информации РГП "Казгидромет", в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области возможен град. В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанкой, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области - с пыльной бурей.
 
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара, на юге Кызылординской, Атырауской областей - очень сильная жара.
 
В Кызылординской, Павлодарской, местами в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Жамбылской, Туркестанской областей, на юге Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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