Дожди с грозами ожидаются в ряде регионов Казахстана в воскресенье

Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - В воскресенье на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, на севере местами ожидается шквал, возможен град. Местами сохраняется усиление ветра, на юго-западе - с пыльной бурей, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях местами ожидаются грозы, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской областях ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ночью и утром туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

Днем в Атырауской области, местами в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Алматинской области, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщает "Казгидромет".

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