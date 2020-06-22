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Дожди с грозами ожидаются в ряде регионов Казахстана в воскресенье

21.06.2020, 09:37 11638
Алматы. 21 июня. Kazakhstan Today - В воскресенье на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, на севере местами ожидается шквал, возможен град. Местами сохраняется усиление ветра, на юго-западе - с пыльной бурей, передает Kazakhstan Today.
 
В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Алматинской областях местами ожидаются грозы, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской областях ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ночью и утром туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.
 
Днем в Атырауской области, местами в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.
 
В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Алматинской области, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщает "Казгидромет".
 

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