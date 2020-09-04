В алматинских автобусах усиливают видеоконтроль за соблюдением масочного режима

Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - Дополнительные камеры наблюдения за масочным режимом появятся в автобусах Алматы. Об этом на брифинге рассказал руководитель управления городской мобильности города Ерлан Адилов, передает Kazakhstan Today.

По словам Адилова, достигнуто соглашение между ТОО "Транспортный холдинг" и АО "Казахтелеком" по установке до конца сентября дополнительных камер в салонах 32 автобусов на 8 маршрутах.

Так, дополнительные камеры появятся на маршрутах №25, №7, №205, №137, №37, №69, №38, №63.

Посредством видеоконтроля при определении пассажира без маски в общественном транспорте информация поступала на пост диспетчера ЦДУ, который в оперативном режиме связывался с водителем транспорта. Водитель автобуса производил остановку на остановочном пункте и давал указание пассажиру, нарушающему масочный режим, "надеть маску" либо покинуть салон автобуса", - рассказал он.

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