Камеры наблюденя в общественном транспорте Алматы выявляют нарушителей масочного режима

Пилотный проект по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте. За первые три дня с помощью "умных" камер в автобусах выявили нарушения социальной дистанции, 52 человека без масок, 89 - надели неправильно", - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Instagram.
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06.08.2020 Ќоѓамдыќ кµлікте санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ережелердіњ саќталуын баќылайтын пилоттыќ жоба. «Аќылды» камералардыњ кµмегімен алѓашќы ‰ш к‰нде-аќ автобустардаѓы єлеуметтік ќашыќтыќтыњ саќталмаѓаны аныќталды. 52 адам бетпердесіз болса, 89 адам оны д±рыс кимеген. Тестілеу жалѓасады. —— Пилотный проект по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте. За первые три дня с помощью «умных» камер в автобусах выявили нарушения социальной дистанции, 52 человека без масок, 89 — надели неправильно. Тестирование продолжается.
Отмечается, что при выявлении нарушения, диспетчер будет связываться с водителем и останавливать маршрут до исправления ситуации.
Сагинтаев добавил, что тестирование продолжается.
Ранее аким рассказал, что в городе тестируется система по выявлению потенциальных нарушителей "масочного режима" в общественном транспорте, которая к тому же позволяет определять, соблюдается ли социальная дистанция между пассажирами.
Напомним, в Казахстане ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения; в общественном транспорте; в общественных местах на открытом воздухе. За исключением следующих категорий: детей в возрасте до пяти лет; лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 человек при соблюдении социальной дистанции; и лиц, имеющих медицинские противопоказания. Также маски могут не надевать лица, находящиеся во дворах частных домов и в личном автотранспорте.
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