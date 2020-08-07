Камеры наблюденя в общественном транспорте Алматы выявляют нарушителей масочного режима

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - За три дня работы камеры видеонаблюдения выявили более ста нарушителей масочного режима, передает Kazakhstan Today.

Пилотный проект по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте. За первые три дня с помощью "умных" камер в автобусах выявили нарушения социальной дистанции, 52 человека без масок, 89 - надели неправильно", - написал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в Instagram .





Отмечается, что при выявлении нарушения, диспетчер будет связываться с водителем и останавливать маршрут до исправления ситуации.

Сагинтаев добавил, что тестирование продолжается.









Напомним, в Казахстане ношение масок обязательно в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения; в общественном транспорте; в общественных местах на открытом воздухе. За исключением следующих категорий: детей в возрасте до пяти лет; лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом не более 5 человек при соблюдении социальной дистанции; и лиц, имеющих медицинские противопоказания. Также маски могут не надевать лица, находящиеся во дворах частных домов и в личном автотранспорте.

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