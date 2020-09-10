В Алматы приостановили оплату парковок с мобильного баланса

Алматы. 9 сентября. Kazakhstan Today - В организации по обслуживанию платных парковок Алматы AParking сообщили временном приостановлении оплаты за парковку с баланса мобильного телефона в связи с растущим числом технических ошибок со стороны мобильных операторов при обработке SMS-платежей, передает Kazakhstan Today.

Друзья, в последний год мы наблюдаем рост числа технических ошибок со стороны мобильных операторов при обработке SMS-платежей. Нередко на это влияет качество связи в тех или иных случаях, но чаще всего SMS-оплата обрабатывается с задержкой, и это может привести к некорректной обработке платежа на сервере и штрафу", - говорится в сообщении компании.

Чтобы сократить количество таких ситуаций, было принято решение временно приостановить оплату парковок с мобильного баланса для решения технических вопросов и оптимизации платежной системы.

Мы также планируем развивать альтернативные способы оплаты, которые гораздо удобнее и надежнее в повседневном использовании", - подчеркнули в компании.

В компании рекомендуют в качестве альтернативы использовать мобильные приложения партнеров "Kaspi.kz", "Kolesa.kz", "QIWI" и другие. Доступно для iOS и Android.

Коме того, можно воспользоваться мобильным приложением "Парковки Алматы". Доступно для iOS и Android.

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