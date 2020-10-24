Полиция опровергла причастность полицейского к делу об изнасиловании ребенка в селе Абай

Туркестан. 23 октября. Kazakhstan Today - Полиция Туркестанской области прокомментировала распространяемую в соцсетях информацию о причастности полицейского к делу об изнасиловании ребенка из села Абай, передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что бывший руководитель Ордабасинского районного отдела полиции полковник полиции Бауыржан Селтанов может быть причастен к истории с 7-летним ребенком, изнасилованным в 2018 году в селе Абай. Кроме того, мы опровергаем информацию о том, что Б. Селтанов был уволен из полиции. Хотим сообщить, что после ситуации в селе Абай он самостоятельно принял решение уйти с поста и был переведен на должность начальника Ордабасинского РОП", - говорится в сообщении департамента полиции Туркестанской области, распространенном в пятницу.

В ведомстве отметили, что в том же в 2018 году всеми заинтересованными представителями правоохранительных органов в отношении полковника полиции Б. Селтанова проводилась всесторонняя проверка по статье УК РК "Злоупотребление служебным положением". Доводы, высказанные в отношении полковника полиции Б. Селтанова, не нашли своего подтверждения.

В марте 2020 года по согласованию с руководством Министерства внутренних дел приказом начальника ДП Туркестанской области генерал-майора полиции К. Далбекова начальником управления полиции Туркестана назначен полковник полиции Бауыржан Селтанов. С приходом на должность начальника УП города Туркестана полковника Б. Селтанова в областном центре стабилизировалась оперативная обстановка, снизилось количество административных правонарушений и улучшилась раскрываемость преступлений, в том числе в общественных местах и на улицах. Также по инициативе руководства УП Туркестан на постоянной основе проводится работа по повышению дисциплины среди личного состава и очищению рядов полиции от недобросовестных сотрудников полиции", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в марте 2018 года пожилая жительница поселка Абай сообщила, что ее семилетнего внука больше года избивала и насиловала группа старшеклассников. Скандал приобрел всереспубликанский уровень. Расследование длилось 8 месяцев. В результате Генпрокуратура сообщила, что к суду будет привлечен один из четырех обвиняемых подростков. Ему уже больше 14 лет, и по закону он уже несет ответственность за подобные преступления. В отношении других подростков ввиду их малолетства дела были прекращены. Обвиняемый был признан виновным и приговорен к семи годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

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