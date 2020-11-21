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В Казахстане мошенники подделывают квитанции на оплату комуслуг

20.11.2020 7129
Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане мошенники подделывают квитанции на оплату коммунальных услуг. Об этом казахстанцев предупреждает Министерство внутренних дел РК, передает Kazakhstan Today.
 
В Казахстане появился новый вид мошенничества. Злоумышленники подделывают квитанции на оплату коммунальных услуг, указывая в них собственные реквизиты для оплаты. Об этом сообщили в МВД РК.
 

Известны случаи вброса фальшивых квитанций. Если вы их оплатите, то деньги получат мошенники. Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее", - рассказали в ведомстве.

 
Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, рекомендуется всегда сверять реквизиты, указанные на квитанциях, пишет StopFake.kz. Если они не совпадают, то стоит позвонить в организацию, услуги которой вы собираетесь оплатить, и уточнить, не менялись ли платежные номера в последнее время.
 

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