Руководство ДУИС наказали за суицид подозреваемого в педофилии из Сатпаева

Караганда. 20 декабря. Kazakhstan Today - К строгим видам дисциплинарной ответственности привлекли руководство и сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области из-за суицида подозреваемого в педофилии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете УИС МВД РК, руководство департамента получило выговоры за ненадлежащий контроль за подозреваемым во время его нахождения в камере.

Также по итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности за самоубийство человека привлекли сотрудников департамента и следственного изолятора. Точное количество наказанных и конкретные виды наказаний в комитете не назвали, пишет Liter.kz

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