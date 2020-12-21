Руководство ДУИС наказали за суицид подозреваемого в педофилии из Сатпаева

Караганда. 20 декабря. Kazakhstan Today - К строгим видам дисциплинарной ответственности привлекли руководство и сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области из-за суицида подозреваемого в педофилии, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в Комитете УИС МВД РК, руководство департамента получило выговоры за ненадлежащий контроль за подозреваемым во время его нахождения в камере.
Также по итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности за самоубийство человека привлекли сотрудников департамента и следственного изолятора. Точное количество наказанных и конкретные виды наказаний в комитете не назвали, пишет Liter.kz.
Напомним, 7 октября стало известно, что в камере следственного изолятора в Караганде повесился арестованный мужчина, которого подозревали в педофилии. Его взяли под стражу по обвинению в изнасиловании пятилетней девочки в Сатпаеве, которое случилось 23 июля 2020 года. Полицейские задержали мужчину в тот же день, суд выдал санкцию на арест 27 июля. Местные жители едва не устроили самосуд над подозреваемым. Было начато досудебное расследование по факту похищения и изнасилования малолетней.
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