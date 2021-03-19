Обновлен список солдат, погибших в плену в оккупированной Норвегии в годы Второй мировой войны

Нур-Султан. 18 марта. Kazakhstan Today - Посольство Казахстана в Осло опубликовало обновленный список казахстанских солдат (по состоянию на март 2021 года), погибших в плену в оккупированной Норвегии в годы Второй мировой войны, передает Kazakhstan Today.

Список включает доступные сведения о дате и месте рождения солдата, призыва, службы, пленения, смерти и захоронения солдат, а также ссылки на имеющиеся документы и сведения о родственниках. Список составлен путем сопоставления сведений, полученные из нескольких источников данных, таких как "Фальстад Центр" (Норвегия), Банк данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Казахстана "Мемориал", а также Обобщенный банк данных "Мемориал" (Россия)", - сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Отмечается, что сведения "Фальстад Центра" ценны тем, что в них указаны точные данные о месте захоронения солдата. Российский "Мемориал" содержит картотеку военнопленных, а данные казахстанского "Мемориала" - подробные сведения о месте рождения и призыве солдата в Казахстане.

Сведения о многих солдатах присутствуют только в одной или двух базах данных, что также затрудняет установление личности солдата. Во многих случаях есть проблема искажения имен, фамилий, географических названий", - говорится в сообщении.

Посольство продолжает взаимодействие с норвежским "Фальстад Центром" в целях составления как можно полного списка солдат-казахстанцев, покоящихся в Норвегии. К настоящему времени известно об около 15 500 советских военнопленных, захороненных в Норвегии, установлены имена 7804 из них. Происхождение большинства солдат чрезвычайно сложно выяснить, поскольку отсутствуют документы или иные сведения, кроме имени.

Посольство также изучает сведения из других документальных источников об участи казахстанцев в Норвегии, как например гибель 22 казахстанцев в ходе бомбардировки Киркенеса 27 июня 1944 года.

С момента публикации в январе 2020 года первого списка из 44 солдат к настоящему времени удалось найти родственников только одного солдата. Посольство надеется на то, что публикуемые сведения позволят разыскать потомков, родных и близких солдат, а также будут способствовать дальнейшим исследованиям и увековечиванию воинской памяти", - отметили в МИД РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства