Мамину доложили о внедрении новых стандартов развития инфраструктуры здравоохранения

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НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин посетил строительную площадку Объединенной университетской больницы при НАО "Медицинский университет Астана", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рассмотрены вопросы внедрения новых стандартов развития инфраструктуры здравоохранения, которые планируется реализовать путем строительства в стране 20 крупных многопрофильных больниц в рамках государственно-частного партнерства. Из них четыре клиники будут построены при ведущих медицинских университетах страны, что позволит обеспечить комплексный подход к развитию науки, образования и лечебного процесса, повысить эффективность клинических исследований.

Одним из таких современных учреждений станет Объединенная университетская больница при НАО "Медицинский университет Астана".

Медицинский центр будет соответствовать международным стандартам JCI и включать круглосуточный стационар на 800 коек, дневной стационар, консультативно-диагностический комплекс, научно-исследовательские и клинические лаборатории, аудитории и учебные классы. Проект планируется реализовать в I квартале 2023 года.

Наличие современной медицинской инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, имеет принципиальное значение для дальнейшего развития всей системы здравоохранения страны. Перед нами стоят масштабные задачи по модернизации инфраструктуры здравоохранения и повышению компетенции медицинских работников, что позволит обеспечить оказание медицинских услуг населению на качественно новом уровне", - сказал премьер во время осмотра шоурума будущих медицинских центров.

В инспекционной поездке приняли участие заместители премьер-министра Роман Скляр и Ералы Тугжанов, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, министры здравоохранения Алексей Цой, индустрии и инфраструктурного развития - Бейбут Атамкулов.

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