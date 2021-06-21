Мамину доложили о внедрении новых стандартов развития инфраструктуры здравоохранения

primeminister.kz
Рассмотрены вопросы внедрения новых стандартов развития инфраструктуры здравоохранения, которые планируется реализовать путем строительства в стране 20 крупных многопрофильных больниц в рамках государственно-частного партнерства. Из них четыре клиники будут построены при ведущих медицинских университетах страны, что позволит обеспечить комплексный подход к развитию науки, образования и лечебного процесса, повысить эффективность клинических исследований.
Одним из таких современных учреждений станет Объединенная университетская больница при НАО "Медицинский университет Астана".
Медицинский центр будет соответствовать международным стандартам JCI и включать круглосуточный стационар на 800 коек, дневной стационар, консультативно-диагностический комплекс, научно-исследовательские и клинические лаборатории, аудитории и учебные классы. Проект планируется реализовать в I квартале 2023 года.
Наличие современной медицинской инфраструктуры, соответствующей международным стандартам, имеет принципиальное значение для дальнейшего развития всей системы здравоохранения страны. Перед нами стоят масштабные задачи по модернизации инфраструктуры здравоохранения и повышению компетенции медицинских работников, что позволит обеспечить оказание медицинских услуг населению на качественно новом уровне", - сказал премьер во время осмотра шоурума будущих медицинских центров.
В инспекционной поездке приняли участие заместители премьер-министра Роман Скляр и Ералы Тугжанов, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, министры здравоохранения Алексей Цой, индустрии и инфраструктурного развития - Бейбут Атамкулов.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства