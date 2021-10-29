В Карагандинской области урегулировали ситуацию с автобусами

КАРАГАНДА. 28 ОКТЯБРЯ - Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области и руководство автопарка №3 в ходе переговоров достигли соглашение о возобновлении работы перевозчика. Автобусы уже начали выходить на линию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Причина в том, что автопарк просит дополнительное финансирование на покрытие своих убытков по эксплуатационным расходам. Сюда входят ГСМ, амортизация, заработная плата и другие сопутствующие расходы", - сообщили в областном управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

По информации ведомства, в этом году в регионе автопаркам на маршруты выделено 950 млн тенге. По утверждению перевозчиков, их потребность составляет 4 млрд тенге, только автопарку №3 требуется 2,5 млрд тенге.

Управлением за счёт экономии найдены средства для продолжения субсидирования. Кроме того, вопрос увеличения субсидий будет рассмотрен в следующем году.