Британский преподаватель уволился из НИШ Алматы после сообщений о судимости

АЛМАТЫ. 2 НОЯБРЯ - Иностранный преподаватель Назарбаев Интеллектуальные школы Алматы Ли Эшвард уволился по собственному желанию, после того как стало известно о его судимости, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Накануне фонд "Не молчи KZ" сообщил о том, что Ли Эшвард на протяжении длительного периода избивал свою жену и издевался над ней . По словам женщины, она не рассказывала о семейных проблемах родным, но дважды вызывала полицию. Однако всякий раз дело заканчивалось примирением. После проживания в РК пара переехала в Кардифф, где вспышки агрессии со стороны тирана-мужа продолжились. После очередного инцидента у женщины произошел выкидыш. А на следующий день Эшвард избил ее гитарой.

По информации фонда "Не молчи KZ", в мае 2017 года Эшвард был осужден Королевским уголовным судом Кардиффа и имеет запрет на занятие преподавательской деятельностью. После этого он устроился на работу в НИШ Талдыкоргана, где проработал с октября 2018 года по август 2021 года, а затем перешел в НИШ Алматы.

В НИШ Алматы накануне подтвердили, что Ли Эшвард действительно работает в учебном заведении учителем информатики с 23 августа 2021 года. До этого, с 30 октября 2018 года, он работал в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического города Талдыкоргана.

При трудоустройстве в Интеллектуальную школу предоставил документ об отсутствии судимости от 30 января 2018 года, на основе чего был принят на работу. За три года работы в системе НИШ в отношении Ashford Lee David нарекания к профессиональной квалификации и личностным качествам отсутствуют. Наём иностранного учителя происходил через рекрутинговую компанию TeachAway (Канада)", - заявили в Школе.

Сегодня СМИ со ссылкой на НИШ сообщили о том, что Эшвард уволился по собственному желанию. Подробных комментариев об этом от школы не поступало.