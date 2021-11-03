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Британский преподаватель уволился из НИШ Алматы после сообщений о судимости

02.11.2021, 15:24 61966
АЛМАТЫ. 2 НОЯБРЯ - Иностранный преподаватель Назарбаев Интеллектуальные школы Алматы Ли Эшвард уволился по собственному желанию, после того как стало известно о его судимости, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Накануне фонд "Не молчи KZ" сообщил о том, что Ли Эшвард на протяжении длительного периода избивал свою жену и издевался над ней. По словам женщины, она не рассказывала о семейных проблемах родным, но дважды вызывала полицию. Однако всякий раз дело заканчивалось примирением. После проживания в РК пара переехала в Кардифф, где вспышки агрессии со стороны тирана-мужа продолжились. После очередного инцидента у женщины произошел выкидыш. А на следующий день Эшвард избил ее гитарой.
 
По информации фонда "Не молчи KZ", в мае 2017 года Эшвард был осужден Королевским уголовным судом Кардиффа и имеет запрет на занятие преподавательской деятельностью. После этого он устроился на работу в НИШ Талдыкоргана, где проработал с октября 2018 года по август 2021 года, а затем перешел в НИШ Алматы.
 
В НИШ Алматы накануне подтвердили, что Ли Эшвард действительно работает в учебном заведении учителем информатики с 23 августа 2021 года. До этого, с 30 октября 2018 года, он работал в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического города Талдыкоргана.
 

При трудоустройстве в Интеллектуальную школу предоставил документ об отсутствии судимости от 30 января 2018 года, на основе чего был принят на работу. За три года работы в системе НИШ в отношении Ashford Lee David нарекания к профессиональной квалификации и личностным качествам отсутствуют. Наём иностранного учителя происходил через рекрутинговую компанию TeachAway (Канада)", - заявили в Школе.

 
Сегодня СМИ со ссылкой на НИШ сообщили о том, что Эшвард уволился по собственному желанию. Подробных комментариев об этом от школы не поступало. 
 

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В Казахстане вступил в силу закон по установлению групп инвалидности детям с 7 лет

03.11.2021, 16:11 1810
В Казахстане вступил в силу закон по установлению групп инвалидности детям с 7 лет
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Законодательная норма по установлению групп инвалидности детям с 7 лет введена в действие в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Норма принята в рамках исполнения Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года в целях совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные", - сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты населения РК. 

 

Детям-инвалидам, достигшим на дату введения в действие закона (24 октября 2021 года) возраста от 7 до 16 лет, установление группы инвалидности будет осуществлено однократно в автоматизированном режиме отделами медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) по экспертному заключению, вынесенному заочно на основании данных, имеющихся в акте (-ах) МСЭ и оценки степени ограничений жизнедеятельности, на период инвалидности, установленный ранее по категории "ребенок-инвалид". Таким образом, родителям/законным представителям, детям которых исполнилось 7 и более лет на дату вступления в силу закона, не нужно приходить в отделы МСЭ для установления группы инвалидности".

 
Данная мера позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.
 
При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены от 16,7% до 37%. Это мера коснется более 30 тыс. детей с инвалидностью.
 

В Караганде 249 социально уязвимых семей не попали в очередь на жилье

03.11.2021, 14:04 26299
КАРАГАНДА. 3 НОЯБРЯ - 249 социально уязвимых семей из Караганды не попали в очередь на жилье на портале eGov, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из-за этого многие из них не смогли оформить льготную ипотеку, так как учет в базе госпортала - обязательное условие для участия в жилищной программе, сообщает aibatnews.
 

Мне сказали, что создадут специальную комиссию, которая будет собирать все данные о людях, которые выпали из очереди. Но уже прошло около месяца. Никто не позвонил этим жителям, и никто не собирал их данные", - сказала руководитель центра поддержки многодетных семей "Шанырак" Ляззат Кожахметова.

 
Местная жительница Гулим Кенесбай не может найти себя в списке на портале электронного правительства. Девушка имеет инвалидность и работает в нескольких местах. Она планировала оформить жилье под ипотеку.
 

Подать заявку я не могу, так как я состою в очереди именно в акимате, а в eGov меня нет. Вот главная проблема сейчас это. Я пошла в акимат города Караганды, написала заявление, они отсылают меня в ЦОН. В ЦОНе говорят, что это якобы техническая проблема", - говорит Гулим Кенесбай.

 
По ее словам, это продолжается около пяти месяцев.
 
Чиновники утверждают, что все дело в технической ошибке. Из-за нее не смогли перенести список из базы акима на портал eGov. В акимате обещают, что внесут в госбазу каждого очередника.
 

В 2020 году в Казахстане была создана единая база - сервисная программа-продукт. Некоторые граждане по техническим причинам не попали в этот список. Нами созданы эти списки и направлены разработчикам данного продукта. В данный момент по Карагандинской области ведется инвентаризация списков. Данные граждане никуда из очереди не делись. Они в наших очередях состоят", - пояснил заведующий сектором жилья отдела жилищных отношений города Караганды Адиль Аубакиров.



 

Катар запускает регулярные рейсы в Казахстан

03.11.2021, 14:02 23923
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Авиакомпания "Qatar Airways" планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщи в пресс-службе Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, с 19 ноября 2021 года авиакомпания Qatar Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов в Казахстан по маршруту Доха - Алматы - Доха. 
 
По информации ведомства, рейсы планируются выполнять с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС типа А-320 со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
 

Открытие регулярных рейсов между двумя странами будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Катаром", - отметили в пресс-службе ведомства.

 

 

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