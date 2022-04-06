В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Казахстан по-прежнему находится под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Лишь на западе, севере, в горных районах юга с прохождением фронтальных разделов ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе и юге с пыльной бурей, в горных районах юга - гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".
В горных районах Туркестанской области в конце дня ожидается гроза, днем на севере, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области с пыльной бурей.
На юге Мангистауской области, днем в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
На востоке Костанайской области ожидается туман, ночью на западе, севере, днем на севере, западе, юге области усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
Ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.
В районе Алакольских озер Алматинской области, днем в горных районах Жамбылской области, на западе, севере Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.
На юге Павлодарской области ожидается туман, ночью и утром на севере Атырауской области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Алматы ожидается переменная облачность, +24+26 градусов, скорость ветра - 0-5 метров в секунду.
В Нур-Султане - осадки, +15+17 градусов, скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.