В Казахстане вновь заработали дежурные ЦОНы

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В связи с отменой ограничительных мер и улучшением эпидемиологической ситуации в стране госкорпорация "Правительство для граждан" приняла решение возобновить работу дежурных ЦОНов.
С 6 апреля одно из отделений в каждом областном центре будет работать с 9.00 до 20.00. Остальные продолжат работу по стандартному графику - с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу", - говорится в сообщении "Правительства для граждан.
Список и адреса дежурных ЦОНов в областных центрах:
- Нур-Султан, отдел № 2 Есильского района, проспект Туран, 37/9;
- Алматы, отдел Алмалинского района, улица Богенбай батыра, 221/174;
- Шымкент, отдел Абайского района, улица Мадели Кожа, 1/16;
- Алматинская область, отдел города Талдыкорган, улица Назарбаева, строение 67Б;
- Атырауская область, отдел № 2, Атырау, улица Баймуханова, 16А;
- Акмолинская область, отдел № 1, Кокшетау, улица Ауэзова, 189А;
- Актюбинская область, отдел № 3, Актобе, улица 60 лет Октября, 20Б;
- Костанайская область, отдел № 1, Костанай, улица Тауелсіздік, 46;
- Карагандинская область, отдел № 1, Караганда, улица Ержанова, 47/3;
- Кызылординская область, отдел № 1, Кызылорда, улица Муратбаева, 2Е;
- Жамбылская область, отдел № 1, Тараз, улица Койгельды, 158А;
- Мангистауская область, отдел № 1, Актау, 15-й микрорайон, здание 67Б;
- Восточно-Казахстанская область, отдел № 3 Усть-Каменогорск, улица Белинского, 37А; отдел № 2, Семей, улица Бауыржана Момышулы, 22;
- Западно-Казахстанская область, отдел № 1, Уральск, улица Жамбыла, 81/2;
- Павлодарская область, отдел № 3, Павлодар, улица Павлова, 48;
- Северо-Казахстанская область, отдел № 1, Петропавловск, улица Ауэзова, 157;
- Туркестанская область, отдел № 1, Туркестан, 160-й квартал, строение 236.