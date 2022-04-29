В Алматы владельцам поврежденных во время январских событий автомобилей выплатили 258 млн тенге

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АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - Акимат Алматы выплатил 258 млн тенге владельцам автомобилей, поврежденных во время январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева проводится работа не только по возмещению ущерба малому и среднему бизнесу, но и жителям города Алматы, автомобили которых были повреждены или уничтожены в ходе январских событий. В настоящее время в акиматы районов города Алматы поступило 99 заявок о возмещении ущерба от владельцев автомобилей.
В соответствии с механизмом возмещения ущерба физическим лицам (согласно правилам возмещения имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате акта терроризма, утвержденным постановлением правительства от 28 августа 2013 года № 877) удовлетворены 54 заявки на общую сумму 258 млн тенге (Алмалинский район - 33, Ауэзовский район - 9, Турксибский район - 12)", - сообщили в городском акимате.
Отмечается, что на рассмотрении акиматов районов также находятся еще 45 заявок по поврежденному и сгоревшему автотранспорту (Бостандыкский район - 40, Медеуский район - 5). По ним выплаты планируется произвести в срок до 15 мая текущего года. По мере поступления дополнительных заявок работа районными акиматами Алматы в данном направлении будет продолжена.
Заявления рассматриваются районными акиматами в течение 1 месяца с даты поступления. Оценка ущерба имуществу назначается в 7-дневный срок со дня регистрации заявления и производится независимыми экспертами, выбранными пострадавшим. Расходы по проведению оценки возложены на государственные органы в лице районных акиматов", - проинформировали в акимате.
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