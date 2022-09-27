Сообщника Сатыбалды объявили в розыск

Фото: Пресс-служба Антикора
АСТАНА. 25 СЕНТЯБРЯ - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении племянника первого президента РК Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Сатыбалдыулы К. - гражданин Казахстана Эфенди Кемаль, 1983 года рождения, являющий учредителем и директором ряда коммерческих предприятий", - проинформировали в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
Сообщается, что преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем.
Для этого ему от Сатыбалдыулы К. была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за 3 дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы К. 37 млрд тенге и $62 млн", - сообщает Антикор.
По данным агентства, с февраля Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования. Его противоправные деяния квалифицированы по статье 218, часть 3, пункт 3, Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск.
Досудебное расследование продолжается.