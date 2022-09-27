Сообщника Сатыбалды объявили в розыск

АСТАНА. 26 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Астаны, Акмолинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Астане 27 сентября ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

27 сентября на северо-западе Акмолинской области днем ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер западный, северо-западный, ночью на севере, юге области, днем на большей части порывы 15-20 метров в секунду.

27 сентября днем в центре, на юге Абайской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на западе, юго-западе области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

27 сентября днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Днем в центре, на востоке, юге области гроза. Ветер западный, северо-западный, на севере, юге, востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду.

27 сентября в Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, на северо-востоке области порывы 16 метров в секунду.

27 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 сентября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. 27-28 сентября на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

27 сентября на севере Костанайской области ожидается туман.

27 сентября ночью на западе Павлодарской области ожидается туман. Ветер западный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду.

27 сентября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-восточный, на севере, западе, востоке области 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду.