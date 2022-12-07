Какая погода ожидается в Казахстане во вторник

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Нагрузка в основном шла на бюджетные организации и юридические лица

Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в кулуарах правительства ответил на вопрос, почему Экибастуз, имея одно из крупнейших угольных месторождений в Казахстане, продолжает мерзнуть.





По мнению Серика Жумангарина, это связано с тем, что определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности.





Он отметил, что нагрузка в основном шла на бюджетные организации и юридические лица.





Дифференциация тарифа шла таким образом. Поэтому в прошлом году за счет тарифа удалось в том же самом Экибастузе из 420 километров отремонтировать 619 метров сетей. Эта информация у меня в голове осталась. Сами понимаете, это 0,01%. Естественно, подобная тарифная политика рано или поздно к таким последствиям будет приводить", - заявил министр.





Он также подчеркнул, что содержание подобного рода объектов дорогостоящее.





Его легче поддерживать в работоспособном состоянии, чем потом модернизировать либо заново строить. Еще раз хочу повторить, что на этот вопрос до всех этих аварий уже руководство страны обратило внимание", -сообщил он.





Серик Жумангарин подчеркнул, что президент в своем послании дал четкую команду и сейчас новые подходы к тарифной политике находятся на стадии завершения.





Я вообще предлагаю делать долгосрочные тарифы. Вот именно по этой схеме. И эта идеология в Комитете по регулированию естественных монополий. Речь не о том, что государство не хочет давать тарифы, дело в том, что надо их не просто давать, а контролировать их исполнение и именно целевое вложение средств", - добавил министр.









Напомним, авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз.





От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.





После аварии президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.



