Абонементы заморожены, рассрочки списываются: полиция изучает обращения родителей в отношении образовательной платформы
Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разгорается скандал вокруг учебного центра: клиенты компании заявляют о заморозке абонементов и продолжающихся списаниях по рассрочкам, несмотря на приостановку работы с 1 февраля. Полиция рассматривает обращения родителей.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что в последние дни стали поступать заявления в отношении администрации учебного центра YaYa.
Они будут непременно изучены, проанализированы, в случаях выявления признаков уголовного правонарушения будет дана права оценка и приняты меры в соответствии законодательства республики Казахстан", - заверили в полиции.
В соцсетях появилось обращение клиентов компании YaYa, в котором говорится, что платформа приостановила работу с 1 февраля, абонементы в детские секции и образовательные центры были заморожены, но банки продолжают списывать деньги по рассрочке.
По их словам, 5 февраля состоялась встреча родителей и руководства компании, в результате чего примерно со 160 родителями были подписаны соглашения.
Компания и медиаторы предлагают к возврату суммы, рассчитанные так: 50% списывается "за активацию приложения", из оставшихся 50% дополнительно вычитаются посещения. В итоге мизерные суммы, которые не покрывают суммы рассрочек. К примеру, за годовой абонемент в 360 000 при посещении 4 месяцев, или 38 занятий, к возврату посчитана сумма 91 тысяча с ежедневным уменьшением этой суммы", - сообщают пользователи.
В компании признали, что долго не выходили на связь, что "вызвало справедливое беспокойство". В опубликованном обращении говорится, что за время работы дети посетили кружки и секции через платформу более 500 тысяч раз, и за этот период детским центрам было выплачено более 1 млрд тенге.
Мы также субсидировали посещения за свой счет, желая, чтобы дети получали всестороннее развитие и не ограничивались одним центром. Однако в процессе развития стало очевидно, что действующая финансовая модель не выдерживает нагрузку в текущих рыночных условиях. Если проще: абонементы не только не окупались, но и сделали бизнес убыточным, что привело к кассовому разрыву и необходимости пересмотра операционной и финансовой структуры проекта", - сказано в сообщении.
В компании отметили, что им удалось достичь договоренностей по привлечению лимитированного финансового ресурса, который находится на завершающей стадии документального оформления.
Команда начнет коммуникацию с каждым клиентом и партнером, связываясь со всеми в порядке очереди", - пообещали в компании.
