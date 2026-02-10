Абонементы заморожены, рассрочки списываются: полиция изучает обращения родителей в отношении образовательной платформы

Фото: НОК РК

Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Школа художественной гимнастики в Астане может лишиться единственного профессионального зала после продажи здания АО "Отбасы банк". Родители просят защитить интересы детей и национального спорта.





Родители спортсменок из сборной команды Республики Казахстан по художественной гимнастике выступили с обращением с просьбой защитить интересы детей и национального спорта. По их словам, недавно они узнали, что 1 марта здание в микрорайоне Думан, где на протяжении длительного времени проходила профессиональная подготовка сборной, переходит новому собственнику - АО "Отбасы банк". Таким образом, дети лишатся единственного профессионального зала, альтернативы которому в столице нет.









В официальном ответе АО "Отбасы банк" говорится, что в июле прошлого года банк на законных основаниях приобрел у ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" здание бывшей гостиницы "Думан" со всеми встроенными помещениями и прилегающей территорией. Право собственности было оформлено в установленном законодательством порядке.





В пресс-службе пояснили, что банк не вправе сдавать в аренду принадлежащее ему имущество.





В "Отбасы банке" заверили, что школу гимнастики в декабре прошлого года уведомили о необходимости освобождения помещений в срок до 1 марта 2026 года.





При этом в пресс-службе отметили, что, принимая во внимание общественную значимость рассматриваемого вопроса, банк содействовал в поиске альтернативного помещения для школы.





26 января 2026 года состоялась рабочая встреча руководства банка с представителями ШГ "IZUMRUD", в ходе которой представители арендатора сообщили, что ими уже заключен договор с атлетическим залом для осуществления дальнейшей деятельности", - добавили в банке.