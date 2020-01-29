Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Авиакомпания Air Astana в феврале сократит часть рейсов в Урумчи и Пекин, передает Kazakhstan Today.

В связи со вспышкой коронавируса в Китае и, как следствие, низкой коммерческой загрузкой, Air Astana сокращает рейсы из Нур-Султана в Урумчи, запланированные на 6, 11 и 18 февраля, а из Алматы - 8, 16 и 24 февраля, а также из Нур-Султана в Пекин 22 февраля, и из Алматы в Пекин 19 и 26 февраля", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В компании отметили, что пассажирам отмененных рейсов производится бесплатное перебронирование, изменение маршрута или полный возврат авиабилетов в офисах продаж авиакомпании, по месту приобретения либо через центр бронирования и информации по телефонам 244 4477 (для Алматы) и 58 4477 (для других городов Казахстана), а также по номеру +7 702 702 4477 и через электронный адрес: call.centre@airastana.com.

На сегодня Air Astana выполняет 3 рейса в неделю из Нур-Султана в Урумчи и Пекин, а из Алматы в Урумчи - 4, в Пекин - 5 рейсов в неделю. В случае дальнейших изменений в расписании полетов авиакомпания сообщит дополнительно.

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