Аким Алматы и его родственники не владеют долей в компании АParking - акимат

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - В акимате Алматы прокомментировали фейковую информацию об участии акима и его родственников в компании АParking, передает Kazakhstan Today.





Как отметили в пресс-службе акима Алматы, акимат ведет последовательную транспортную реформу, направленную прежде всего на создание комфортной для жителей городской транспортной среды, улучшение непростой экологической ситуации, а также кардинальное снижение теневой экономики. Организация системы платных парковок является важной частью этой системной работы.





"В акимате полагают, что за всеми информационными вбросами, вывешиванием на парковочных терминалах и остановках плакатов с фейковой информацией о якобы причастности акима города к компании "А-Паркинг", распространением в сети клеветнических сообщений стоят те, кто пытается помешать реализации политики по выводу из тени "серых" капиталов, саботировать работу по улучшению экологической среды в узколичных интересах. Это те, кому не по нраву прозрачность, вывод "из тени" миллиардных средств, вовлечение их в легальный экономический оборот в интересах города и страны. Анализ материалов показывает, что это делается организованной группой, использующей "грязные" подрывные технологии", - сообщили в акимате.





По данным акимата, сегодня в Алматы, как и во всех крупнейших городах мира, остро стоит проблема перегруженности автомобильным транспортом и, как следствие, плохой экологии. За последние 10 лет количество личного автотранспорта в городе увеличилось на 20%, составив более полумиллиона автомобилей. Это почти на 80% является источником загрязнения воздуха, а также крайне низкой мобильности населения.





Для системного решения данной проблемы акимат в 2012 году принял Стратегию устойчивого транспорта Алматы, которая была разработана совместно с ПРООН и Глобальным экологическим фондом.





Подробно изучив международный опыт на примере таких городов, как Таллин, Прага, Париж, Москва, было принято решение о внедрении в городе электронной системы парковок, работающей по современным стандартам.





В пресс-службе отметили, что, как показал анализ мирового опыта, финансирование платных парковок за счет госсредств зачастую является неэффективным, сопряжено со слабым контролем над организацией работ и расходами. Привлечение же частного инвестора является общераспространенной мировой практикой, минимизирует риски при реализации проекта, а также позволяет экономить бюджет города. Так происходит в транспорте посредством системы "Онай", медицинском обслуживании, дошкольном воспитании и ряде других сфер.





Учитывая непростую экономическую ситуацию и безуспешные до этого попытки создать платные парковки собственными силами, распространенность в мире концессионной модели организации такой системы, а также опыт реализации проекта в Астане по модели ГЧП, акимат Алматы в декабре 2015 года принял решение внедрять систему за счет привлечения частных инвестиций. Была выбрана смешанная модель, когда 70% доли управляющей компании с обязательством по инвестированию находятся у частного бизнеса, 30% остаются у государства. Для определения покупателя 70%-ной доли ТОО "Алматыспецтехпаркинг сервис" стоимостью 131,8 млн тенге в мае 2016 года Управлением финансов был проведен конкурс, в котором приняли участие 4 компании (в том числе одна иностранная). В итоге на конкурсной основе в качестве партнера было определено ТОО "RR2".





Следует отметить, что на тот момент, по данным мониторинга независимых экспертов, порядка 90% средств от парковок уходило в тень, то есть не поступало в бюджет. Люди, занятые там, не платили пенсионных взносов, официально не числились нигде. Во многом система управления была связана с криминалом. В результате внедрения системы сегодня в Алматы платными парковками охвачено всего лишь 10% от парковочного пространства города, но при этом налоговые выплаты в бюджет города с 2016 года выросли более чем в 10 раз, составив 924 млн тенге.





Объем средств, вложенных в проект частным инвестором, в настоящее время составляет 1,5 млрд тенге, что в 40 раз больше объема инвестиций, сделанных в эту сферу до 2016 года. В сравнении с 2015 годом почти в 2 раза выросло количество рабочих мест, с 25 до 130 тысяч тенге увеличилась официальная заработная плата работников.





"При этом необходимо подчеркнуть, что все это делается на средства известных не только в стране, но и за рубежом отечественных бизнесменов. Акимат Алматы официально заявляет о том, что ни аким города, ни члены его семьи и другие родственники не владеют долей в компании АParking. В этой связи акимат обратился в правоохранительные органы города для предоставления правовой оценки фактам распространения ложной и клеветнической информации, а также возможного привлечения к ответственности всех организаторов и причастных к ним лиц", - подчеркнули в акимате.





Работа по выводу из тени нелегальных секторов экономики и внедрение современных технологий управления для повышения стандартов городской жизни будет и далее системно продолжено акиматом города.





Стоит отметить, что ранее Алматы был удостоен высшей награды в Любляне за реализацию комплексной реформы транспортной системы. Комитетом конкурса отмечен системный подход города и соответствие таким критериям, как использование цифровых технологий для обеспечения прозрачности доходов и их выведения из теневого оборота, а также акцент на улучшение экологии посредством модернизации пешеходных и общественных пространств.





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