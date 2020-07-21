Аким Алматинской области вручил награды вдовам двух врачей

Талдыкорган. 20 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматинской области Амандык Баталов вручил государственные награды семьям отличника здравоохранения Республики Казахстан, главного государственного санитарного врача области Кайрата Баймухамбетова и руководителя отдела медицинской службы войсковой части №28237 Бегалидина Алашбаева, передает Kazakhstan Today.

Указом президента страны наши земляки награждены посмертно государственными наградами. Будучи до конца преданными своей профессиональной клятве, они отдали свои жизни, стремясь сохранить здоровье населения и улучшить эпидемиологическую ситуацию. Они были молоды, полны сил, но опасная инфекция унесла их жизни. В памяти каждого из нас они останутся профессионалами своего дела, ответственными, замечательными людьми. Пусть земля им будет пухом", - цитирует главу региона пресс-служба областного акимата.

Орден "Барыс" ІІ степени, которым посмертно был награжден главный государственный санитарный врач области Кайрат Баймухамбетов, был передан его супруге Гульжан Камелкановой, орден "Курмет" - супруге руководителя отдела медицинской службы войсковой части №28237 Бегалидина Алашбаева Дамире Нуритдинкызы.

Вдовы погибших поблагодарили за поддержку и, обратившись к землякам, подчеркнули, что каждому нужно серьезно относиться к своему здоровью, беречь родных и близких.

Мой супруг Кайрат Кажиманович около 30 лет проработал в санитарно-эпидемиологической сфере. Посвятил свою жизнь этой работе и продолжил ответственно трудиться в период пандемии. Теперь его нет с нами... Сердце греет то, что отважно выполняемый им гражданский и профессиональный долг не остался незамеченным. Нам важно, чтобы его помнили. Берегите себя, своих родных и близких. Будьте максимально бдительны. Соблюдайте все меры безопасности", - сказала Гульжан Камелканова.

С памятным словом выступила и Дамира Нуритдинкызы.

Мечта моего супруга быть военным врачом сбылась. Несмотря ни на что, он искренне любил свою профессию. Желаю всем нашим землякам, согражданам крепкого здоровья, берегите друг друга", - сказала она, поблагодарив президента страны и руководство области за оказываемые поддержку и внимание.

Напомним, ранее сообщалось, что аким области Амандык Баталов перенес коронавирусную инфекцию и проходил лечение в Нур-Султане. Главный санитарный врач региона 10 июля ушел из жизни из-за коронавирусной инфекции.

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