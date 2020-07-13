Акима Алматинской области выписали из больницы

Талдыкорган. 12 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматинской области Амандык Баталов был выписан из больницы, передает Kazakhstan Today.

Ранее у главы региона был диагностирован коронавирус.

Сегодня выписался из больницы. Хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, в первую очередь моим землякам-жетысусцам, друзьям, родным и близким. Отдельное спасибо врачам за их самоотверженный труд. Именно от их действий зависит жизнь многих людей. Теперь приступаю к работе, чтобы вместе с вами побороть пандемию. Только объединив все наши усилия, мы справимся со всеми трудностями! Берегите себя и своих близких!" - написал в Facebook Баталов.

Ранее в воскресенье сообщалось, что за минувшие сутки в Казахстане выявили 1798 новых случаев заражения COVID-19.

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