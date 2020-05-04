Акимат Акмолинской области планировал закупить мобильные телефоны на 10 млн тенге

Кокшетау. 3 мая. Kazakhstan Today - В Акмолинской области антикоррупционные службы предотвратили неэффективное использование 27 млн тенге из бюджета, передает Kazakhstan Today.

Нарушения были выявлены в ходе мониторинга системы госзакупок. В частности, в областном управлении координации занятости и соцпрограмм планировали закупить мобильные телефоны почти на 10 млн тенге. Причем, несмотря на призыв главы государства экономить бюджетные деньги, выбраны были дорогие модели. После вмешательства антикоррупционщиков цены были снижены почти на 3 млн тенге, сообщает "Хабар 24"

Таких фактов со стороны госорганов выявлено около дюжины. Более детальные проверки расходования средств, выделенных в период ЧП, начнутся после завершения карантина.

По Акмолинской области на сегодняшний день областным маслихатом выделено более 370 млн тенге. Дополнительным траншем из резервов правительства выделено, там вообще большая сумма. Каждую копейку мы будем потом перепроверять, смотреть, как закупки проводились, на законных ли основанияx", - прокомментировал руководитель управления департамента по противодействию коррупции Бахытжан Амирханов.

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