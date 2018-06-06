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Антитеррористические учения пройдут сегодня в Караганде06.06.2018
Общество  10:02

Караганда. 6 июня. Kazakhstan Today - Департамент внутренних дел Карагандинской области предупредил жителей Караганды о проведении антитеррористических учений, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня, 6 июня 2018 года, в Октябрьском районе города Караганды, а также на территории ТЭЦ-1 проводятся антитеррористические учения по пресечению акта терроризма и ликвидации его последствий. Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского оперативного штаба по борьбе с терроризмом к выполнению возложенных на него задач. Учение будет максимально приближено к боевым условиям. Просим гостей и жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - сообщил Карагандиснкий областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
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