Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Жительнице Астаны пришлось сдать детей в детдом из-за холода в квартире, передает Kazakhstan Today.

В акимате Астаны прошло очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам жилищного строительства. Одним из рассматриваемых вопросов стало состояние дома на пересечении улиц Иманова - Брусиловского, застройщик которого самовольно перепланировал мансарду под квартиры. Однако площадь оказалась неподключенной к отоплению.

"Одна женщина сдала своих детей в детдом, потому что холод там страшный, нет отопления. Жить там невозможно. Вот такая ситуация", - рассказала член МВК Татьяна Чурсина, информирует " Елорда Инфо ".

Представители дома подтвердили, что в 19 квартирах новостройки нет отопления.

Как пояснил первый заместитель акима столицы Сергей Хорошун, год назад застройщика дома по Иманова - Брусиловского приглашали в акимат на заседание по вопросу самовольной перепланировки технических этажей под квартиры.

"Мы вызывали сюда застройщика и подрядчика. Подрядчик официально заявил, что он хотел перепланировать, но, понимая и осознавая, что он пошел на нарушения, сказал, что никаких продаж нет. Завершает объект и не будет допускает нарушений. Есть официальный протокол, где это мы все обозначали. Тем не менее по истечении времени, когда уже был введен в эксплуатацию объект, данным застройщиком самовольно была произведена перепланировка и реализованы площади. Сейчас это нарушение рассматривается в рамках уголовного дела", - пояснил Хорошун.

Жильцы дома из-за нарушений застройщика до сих пор не могут оформить свои квартиры. Первый замакима предложил создать рабочую комиссию и подготовить свои предложения по решению этой проблемы.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, я предлагают создать рабочую комиссию из представителей архитектуры, земельных отношений, районного акимата и жилищной инспекции. Необходимо будет ситуацию оценить и подготовить свои предложения, как из этой ситуации выходить. Но окончательное решение мы сможем принять после того, как будет дано заключение в рамках уголовного дела. Если будет это признано мошенничеством и есть пострадавшие, предлагаю рассмотреть возможность корректировки проекта с получением государственной экспертизы и ввода в эксплуатацию этих площадей. Для этого нам необходимо решение в рамках уголовного дела, чтобы вы были признаны пострадавшими", - заключил он.

Просмотров: 8624