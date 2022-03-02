Беларусь обеспечит "зеленый коридор" для казахстанских дальнобойщиков

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НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Погранслужба Беларуси обеспечит "зеленый коридор" для казахстанских дальнобойщиков, застрявших на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уважаемые граждане Республики Казахстан (УВЭД, перевозчики, водители), находящиеся в Украине и следующие транзитом через Республику Беларусь в Республику Казахстан, сообщаем вам, что по информации пограничной службы РБ, пункты пропуска на украино-белорусском участке границы готовы принять и обеспечить "зеленый коридор" по въезду казахстанских перевозчиков с территории Украины", - сообщили в посольстве Казахстана в Беларуси .

Вместе с тем, по информации ГПК РБ, предпочтительными пунктами пропуска для пересечения границы являются: п/п "Александровка РБ" (п/п "Вильча" - со стороны Украины), п/п "Новая Рудня" РБ (п/п "Выступовичи" - со стороны Украины).

Отмечается, что посольство РК в РБ окажет полное содействие для беспрепятственного прохождения границы в белорусских пунктах пропуска.

В этой связи просим срочно направить списки казахстанских транспортных средств, планирующих пересечь украино-белорусский участок границы, с указанием пункта пропуска и ориентировочного времени пересечения границы", - сообщили в посольстве.

Для оперативного решения возникающих вопросов в посольстве определены ответственные сотрудники:

Советник посольства РК в РБ: Бейсенов М. Ж., телефон: +375 (17) 276-01-23; мобильный телефон: +375(44)788 38 77 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Консул в Минске: Князбаева А. Б., телефон: +375 (17) 276-01-08; мобильный телефон: +375(44)740 10 78 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Консул в Бресте: Шалбаев А. Е., телефон: +375 (25) 511-11; мобильный телефон: +7 701 933 74 47 (WhatsApp, Telegram, Viber).



