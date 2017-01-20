Бибигуль Тулегенову на руках носить надо, а не вынуждать путешествовать в одиночку и без удобств - соцсети

Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - Читатели Kazakhstan Today бурно обсуждают информацию о том, как Народная артистка Казахстана Бибигуль Тулегенова путешествует из города в город без сопровождения и должных удобств.

Напомним, очевидец, оказавшийся в одном зале в аэропорту с Народной артисткой, рассказал корреспонденту агентства, что выдающийся деятель культуры, уникальный голос современности, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР, Народная артистка Казахстана Бибигуль Ахметовна Тулегенова проходила все процедуры регистрации и ожидания в общем потоке, без сопровождения , находясь при этом в поездке по приглашению государственных органов.

"Представьте себе, человека в 87-летнем возрасте заставить проходить общие процедуры досмотра и ожидания в аэропортах - на это не согласился бы ни один из уважающих возраст и просто относящийся с уважением к женщине в годах. Здесь речь идет еще и об уникальной личности, великой певице, сокровище нации. И что мы видим? Государственные "мужи" не нашли возможности достойно обеспечить перелет на крупные мероприятия национального масштаба приглашенной почетной гостье", - рассказал очевидец.

Комментируя заметку в Facebook , читатели агентства Kazakhstan Today выражают сожаления по поводу сложившейся ситуации, особенно учитывая особое отношение к великой артистке, кумиру нескольких поколений казахстанцев и гордости страны.

"На руках ее носить надо", - пишут пользователи соцсети в комментариях.

По мнению одного из читателей, в таких случаях певицу нужно проводить через ВИП-зал в бизнес-класс самолета. "Как печально это слышать! Что случилось с нами?" - пишут читатели.

При этом подчеркивается, что сама Бибигуль Ахметовна, "скромный и интеллигентный человек, конечно, не выставляла условий", при этом организаторы обязаны были подумать о комфорте именитого гостя.

Некоторые считают подобное хамством, неуважением к возрасту, отсутствием этики в поведении перед взрослым человеком.

Другие отмечают, что в обществе должно быть уважение хотя бы к возрасту.

"Бибигуль Ахметовна - удивительный человек. У таких надо учиться и ценить. Приглашающие стороны учтут, наверное, ваше замечание. По крайней мере, хотелось бы", - подчеркивается в одном из комментариев.

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