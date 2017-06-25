Более 2 тыс. граждан СНГ разыскиваются за наемничество на территории третьих стран

Нью-Йорк. 24 июня. Kazakhstan Today - Более двух тысяч граждан стран СНГ находятся в розыске за участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических группировок, передает Kazakhstan Today.

"По состоянию на июнь этого года в розыске за совершение преступлений террористического и экстремистского характера находятся более 7 тысяч граждан государств СНГ. Особо подчеркну, что из них более 2 тысяч - это наемники, то есть те лица, которые приняли участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории третьих стран", - сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков, выступая с докладом на брифинге в двух комитетах Совбеза ООН.

Глава АТЦ добавил, что "ведется постоянная работа и по формированию фототеки данных лиц".

Говоря о проблеме боевиков-террористов, он отметил, что "выходцы из стран СНГ, участвующие в вооруженных конфликтах в афгано-пакистанской зоне, Сирии и Ираке (а это, по имеющимся данным, граждане Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана), получив реальную боевую подготовку и опыт, начали возвращаться на территории государств Содружества, в том числе и для усиления ячеек на Северном Кавказе, в Азербайджане и Центральной Азии".

АТЦ СНГ, координирующий взаимодействие стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и проявлениями экстремизма, ведет Специализированный банк данных, где собирается вся актуальная информация о таких лицах и организациях, признанных террористическими, и оказывает содействие в межгосударственном розыске лиц, совершивших террористические и экстремистские преступления.

"В общей сложности, начиная с 2010 года, собраны сведения о вероятных местах укрытия более 1000 разыскиваемых. По информации АТЦ СНГ, а также в результате проведения комплекса мероприятий под эгидой Центра в государствах Содружества задержано более 100 человек, объявленных в межгосударственный розыск по обвинению в совершении преступлений террористической и экстремистской направленности", - цитирует Новикова ТАСС

Только в прошлом году, добавил он, благодаря обмену информацией при содействии АТЦ задержано 26 граждан, объявленных в розыск за причастность к террористической деятельности. "Установлено более 400 вероятных мест нахождения разыскиваемых террористов и экстремистов. По итогам отработки нашей информации установлены и взяты на контроль финансовые операции более 650 лиц, причастных к преступлениям террористического характера. Эти лица включены в ограничительный перечень подразделений финансовых разведок стран Содружества, данные о них передаются в национальные правоохранительные органы", - отметил руководитель АТЦ.

Как сообщалось ранее, в минувший четверг на пресс-конференции официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын проинформировал, что вопрос о возможной отправке военнослужащих Киргизии и Казахстана будет рассматриваться в июле на встрече представителей ряда государств, посвященной проблеме безопасности в Сирии.

"Мы ожидаем, что этот вопрос будет более детально обсуждаться во время встречи в Астане в июле. РФ даже предложила отправить определенное число киргизских и казахстанских военных", - отметил Калын, пишет ТАСС.

В свою очередь, в МИД РК заявили, что "Казахстан ни с кем не ведет переговоров по направлению в Сирию своих военнослужащих". "В любом случае для нашей страны принципиально важным условием даже для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции Совета безопасности ООН и соответствующего мандата этой всемирной организации", - говорится в официальном комментарии пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Кроме этого, секретарь Совета безопасности Кыргызстана Темир Джумакадыров сообщил ТАСС, что власти республики пока не получали каких-либо предложений об отправке ее военнослужащих на территорию Сирии. По словам Джумакадырова, ранее данный вопрос "поднимался на площадке ОДКБ". "Речь шла о миротворческом контингенте организации, который мог бы быть отправлен в зоны деэскалации в Сирии", - отметил он.

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