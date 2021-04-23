Более 30 улиц отремонтируют в Ауэзовском районе Алматы

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АЛМАТЫ. 22 АПРЕЛЯ - Аким Ауэзовского района города Алматы Сайран Сайфеденов на площадке региональной службы коммуникаций рассказал, какие дороги отремонтируют и где дополнительно появится освещение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сайфеденов большое внимание уделил вопросу состояния дорог. По сведениям акима, активно ведется работа по текущему ремонту дорожных ям. Уже заделано ям на площади 5,5 тыс. квадратных метров, устранено 346 дефектов из 444.

Начаты работы по среднему ремонту дорог на семи улицах, в целом предусмотрено на 33 улицах. Сайран Сайфеденов перечислил пределы улиц, на которых ведутся ремонтные работы:

- улица Жандосова, от улицы Саина до проспекта Алтынсарина;

- улица Шаляпина, между Саина и рекой Большая Алматинка;

- проспект Райымбека, от улицы Утеген батыра до улицы Тлендиева;

- улица Момышулы, от проспекта Райымбека до улицы Шаляпина;

- микрорайон Мамыр, сквозные проезды;

- улица Черепанова, от улицы Навои до улицы Сулейменова;

- 2-я улица Вишневская, от улицы Токтабаева до дома №45.

Также аким района назвал улицы, которые отремонтируют уже в этом году:

проспект Райымбека, от улицы Утеген батыра до улицы Тлендиева;

улица Яссауи, от проспекта Райымбека до улицы Саина, до улицы Толе би;

улица Шаляпина, улица Щепеткова, от улицы Саина до улицы Сатпаева;

улица Момышулы, от проспекта Райымбека до улицы Шаляпина;

улица Жандосова, от улицы Саина до проспекта Алтынсарина;

улица 2-я Вишневская в микрорайоне Таугуль-1, от улицы Токтабаева до дома №45;

улицы Аманжола, Мустая Карима, от улицы Шаляпина до улицы Саина, с переулком;

проезд в микрорайон Жетысу-2, от проспекта Улугбека до дома №2;

проезд в микрорайоне №12, от проспекта Алтынсарина до административного здания №23-а;

дороги в микрорайоне Достык;

дороги в микрорайоне Мамыр;

сквозной проезд улицы Факельная, от улицы Токтабаева до улицы Пятницкого;

улица Щепеткова, от улицы Сатпаева до улицы Утеген батыра, с переулками;

улица Елемесова, от улицы Момышулы до малой Саина;

дороги в микрорайоне Баянауыл;

проезд в микрорайон Жетысу-1, от дома №16 до дома №9-а;

улица Черепанова в микрорайоне Таугуль-2, от Навои до Сулейменова;

переулок в микрорайоне Таугуль, от Токтабаева до дома №25-Б.

Кроме этого решается вопрос с освещением улиц района. Продолжается работа по установке наружного освещения по неосвещенным участкам района. С начала года установлено 325 светильников.

Планируется по 11 магистральным улицам района модернизировать линии наружного освещения. На дорогах протяженностью 18,5 километра установим 1341 светильник", - сообщил аким района.

Аким отметил, что весь план работ проводится на основании анализа, который основывается на поднимаемых жителями района вопросов.

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