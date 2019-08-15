Более 40 жителей Алматы пострадали от очередной финансовой пирамиды

Алматы. 14 августа. Kazakhstan Today - Более 40 жителей Алматы стали жертвами очередной финансовой пирамиды под названием GrowsofCapitals. Люди вкладывали тысячи и миллионы тенге в надежде на то, что получат неплохие проценты через несколько месяцев. В итоге они не видели ни копейки, более того - остались с заоблачными кредитами и долгами, передает Kazakhstan Today.

Алматинка Жазира Смагулова узнала о проекте через своих знакомых. Решила тоже попытать счастья и оформила огромный кредит - средства нужны были на обучение детей за рубежом. Через два месяца поняла, что денег она не получит. А взятый кредит тем временем предстоит выплачивать не менее пяти лет, сообщил Первый канал "Евразия"

Инвестировав эти деньги, я взяла кредит, который я до сих пор погашаю. И от этой компании я не увидела пока никаких процентов. Эта компания и проект существуют с мая 2018 года, я вошла в январе, вложив эти средства. И с марта было предопределено, что проект закрывается", - говорит Смагулова.

По данным телеканала, только в Алматы от действий компании пострадали около полусотни человек. Организаторы действовали через мессенджер Telegram, предлагая людям вкладывать минимально 100 тысяч тенге. Они обещали 35% дохода ежемесячно.

Как отмечает адвокат потерпевшей стороны Алия Байзакова, несколько пунктов приема денег были открыты по всему Казахстану.

Один из пунктов приема денег находился в Алматы, в Бостандыкском районе, куда так называемые инвесторы несли свои деньги наличными. Второй крупный пункт был создан в городе Нур-Султане. Туда люди перечисляли онлайн на карты помощникам и менеджерам", - сказала адвокат.

Аналогичные пункты были созданы в Шымкенте и Атырау. За год существования проекта компания обогатилась более чем на миллиард тенге, отмечает адвокат. А жертвами стали не только жители Казахстана, но и, вероятно, России. Кроме того, основатели этой пирамиды, уверяют юристы, назвали себя пострадавшими от деятельности другой финансовой пирамиды и обещали обманутым вернуть все потерянные средства. Люди снова поверили.

По словам адвокатов, сейчас местонахождение руководителей проекта GrowsofCapitals неизвестно. Тем временем 42 человека из Алматы уже подали заявление в правоохранительные органы.

Это очень трудно доказать - наличие признаков статьи 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). Там один из основных пунктов - отсутствие предпринимательской деятельности, которая приносила бы доход, потому что все они, еще раз повторяю, стараются показать свою предпринимательскую деятельность", - пояснила Байзакова.

Тем временем эксперты советуют доверчивым казахстанцам прежде чем вкладывать свои кровные куда-либо, консультироваться со специалистами.

Как правило, у нас люди могут отнести миллионы в какую-то финансовую пирамиду, а потратить определенную небольшую сумму за консультацию с юристом у них в голову не приходит и к юристам обращаются, когда уже поздно", - комментирует эксперт ОФ "Международный центр экономической грамотности" Шынар Елубаева.

Между тем существуют признаки, по которым можно определить финансовую пирамиду. Как правило, это обещание баснословной прибыли. Их ставки превышают ставки по депозитам. У таких компаний отсутствует лицензия Национального банка и какая-либо предпринимательская деятельность. Более того, агрессивная реклама в социальных сетях тоже может быть предупреждением. Поэтому прежде чем отдавать деньги, людям стоит вспомнить старую поговорку: "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке", резюмирует телеканал.

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