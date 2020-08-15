В ближайшие дни в Казахстане ожидаются сильные дожди c грозами и шквалистым ветром, возможен град

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 15-17 августа 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В течение периода высотный циклон будет смещаться с запада на северные регионы Казахстана, в связи с чем ожидаются местами сильные дожди c грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града", - сообщили синоптики.

По их информации, в северных, центральных и восточных регионах в ночные и утренние часы местами ожидается туман. На западе - понижение, на севере - повышение температуры воздуха.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства