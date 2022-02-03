Депутат предложил ввести бесплатные продуктовые карты в Казахстане

В первую очередь под ударом оказались семьи с низкими доходами. Согласно статистики, к малообеспеченным относятся семьи с доходом ниже 25 тыс. тенге на каждого члена семьи. Для такой категории населения, временно, до стабилизации экономики необходимо рассмотреть введение бесплатных продуктовых карт, по которым можно будет купить казахстанские продукты питания. Их введение нужно привязать к внедрению цифрового социального кошелька", - предложил депутат.
Депутат отметил, что инфляция является глобальной проблемой.
По официальной статистике, в прошлом году инфляция составила 8,4%. Реальная инфляция намного выше. Здесь не надо обманываться. Все чаще счета за коммунальные услуги вызывают у казахcтанцев желание вернуться в пещерный век. А если посмотреть в магазинах на цены, то уже пора переименовывать гречневую крупу на гречневую икру, а куриные яйца - на яйца Фаберже", - подчеркнул Жамалов.
Он отметил, что цены на продукты питания растут двузначными цифрами.
В прошлом году капуста подорожала на 35%, подсолнечное масло - 30%, морковь - 26%, куриное мясо - 19%, картофель - 19%. Список можно продолжать. Никакая индексация и повышения зарплат не успевает за таким ростом цен", - сказал депутат.
Он напомнил, что правительством введено регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо сроком на 180 дней, ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам, мораторий на повышение коммунальных тарифов сроком на 180 дней.
Сегодня в мире основной вклад в инфляцию вносят продовольственные товары. Казахстан все еще зависит от импорта продуктов питания, которые и дальше будут дорожать. Импорт продовольственных товаров в Казахстане превышает три миллиарда долларов. Это означает неизбежный импорт инфляции в таком же объеме. Для кардинального решения этого вопроса нам необходимо наладить производство и выпуск этих товаров в Казахстане. Но уже сегодня необходимы срочные меры по защите населения от роста цен", - считает депутат.
Для решения проблемы депутат предложил индексировать пенсии и социальные выплаты на уровень выше инфляции.
Такая индексация возможна через повышение размера прожиточного минимума. Это позволит компенсировать подорожание основных товаров и услуг для социально уязвимых категорий. То есть увеличатся размеры базовых пенсий, пособия для инвалидов, семей, потерявших кормильца, пособие для воспитывающих детей-инвалидов, величина адресной социальной помощи. В целом это коснется 3 млн казахстанцев. Чтобы увеличить размер прожиточного минимума на 20%, то есть до 43 221 тенге потребуется примерно 600 млрд тенге. Эти средства возможно изыскать за счет увеличения дивидендов и оптимизации расходов на квазигосударственные секторы. Например, на тот же Банк развития Казахстана. За счет средств от приватизации и других бюджетных поступлений", - сказал Аманжан Жамалов.
Также депутат предложил вести запрет на повышение тарифов выше уровня индексации социальных выплат.
Одновременно с этим обязать монополистов установить дифференцированный тариф для социально уязвимых категорий населения, ниже общего тарифа. Расходы монополистов могут быть компенсированы за счет перекрестного субсидирования", - считает депутат.