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Директоров казахстанских школ оштрафовали более чем на 18 млн тенге

01.04.2021 31267
Директоров казахстанских школ оштрафовали более чем на 18 млн тенге
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - Директоров казахстанских школ оштрафовали на 18,3 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанские школы не готовы к ограничениям, установленным главным санврачом страны. Депутаты обратились к правительству с просьбой разъяснить учителям новые нормы. Речь в первую очередь идет о школах, где детей больше, чем положено, сообщает телеканал КТК
 
Согласно постановлению Ерлана Киясова, обучать офлайн разрешается не более 25 учеников в одном кабинете. То есть большинство классов необходимо делить на два. Однако депутаты удивились забывчивости чиновников. Ведь в Казахстане сейчас масса школ, где до сих пор сохранилась трехсменка. И очевидно, что для соблюдения санитарных правил там просто не хватит помещений. Поэтому директорам не остается другого выбора, кроме как нарушать требования. А об индивидуальных занятиях по 15 человек - и вовсе забыть. 
 

Если школа примет решение, чтобы в классе находилось больше учеников, то директора оштрафуют. С начала этого учебного года за нарушения санитарных норм в дежурных классах и группах директоров школ оштрафовали на общую сумму 18 миллионов 300 тысяч тенге, заведующих детских садов - на 9 миллионов тенге", - сообщила депутат мажилиса парламента РК Жулдыз Сулейменова.

 

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