Должностных лиц департамента юстиции Акмолинской области подозревают в хищении госимущества

Кокшетау. 20 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении работников департамента юстиции Акмолинской области по факту хищения государственного имущества, передает Kazakhstan Today.

Они подозреваются в том, что в декабре 2019 года, вступив между собой в преступный сговор, незаконно списали и похитили находящееся на балансе департамента юстиции оборудование стоимостью около миллиона тенге", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается.

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