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Дожди и грозы прогнозируют синоптики в воскресенье

16.08.2020, 10:13 6535
Дожди и грозы прогнозируют синоптики в воскресенье
Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - В воскресенье в Казахстане пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, передает Kazakhstan Today.
 
Циклон с районов Черного моря будет определять погоду на большей части республики. Местами пройдут дожди, на северо-западе сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Восток и юго-восток страны будут находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге пыльная буря, на севере и востоке - туман, говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
 
В Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-23 метров в секунду, возможен град.
 
В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.
 
В Актюбинской области местами ожидаются гроза, шквал, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.
 
В Северо-Казахстанской, днем в Карагандинской областях местами ожидается гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, местами туман.
 
В Западно-Казахстанской области, на северо-западе, ожидается гроза, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Акмолинской, днем в Туркестанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Кызылординской, днем в Мангистауской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей, ночью местами гроза.
 
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман.
 
Днем в Алматинской области ожидается сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, местами в Атырауской, Карагандинской областях, на юго-востоке Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Алматы днем 30 градусов тепла, частично облачно. В Нур-Султане днем 24 градуса тепла, преимущественно облачно.
 

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