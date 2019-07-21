Дожди с грозами ожидаются в субботу на севере, востоке и западе Казахстана

Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - В субботу на севере, востоке и западе Казахстана местами пройдут дожди с грозами, на остальной территории Казахстана сохранится погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике усилится ветер, на севере и востоке возможно выпадение града, на севере местами туман, сообщает "Казгидромет".

В Атырауской, Павлодарской, днем в Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях днем местами возможен град. В Северо-Казахстанской области днем местами возможен град, утром местами туман.

Днем в Алматинской, Кызылординской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, местами в Западно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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