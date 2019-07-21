Дожди с грозами ожидаются в воскресенье на большей части Казахстана

Алматы. 21 июля. Kazakhstan Today - В воскресенье на большей части Казахстана местами ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, лишь на западе и юге сохраняется погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике усилится ветер, на севере и востоке возможно выпадение града, на севере местами ожидается шквал, ночью и утром -местами туман, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области местами шквал, ночью и утром местами - туман. В Актюбинской, Костанайской областях ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до15-20 метров в секунду, в Костанайской области местами ожидаются гроза, днем - град. В Кызылординской, днем Западно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области - с пыльной бурей, в Карагандинской области местами - гроза. В Павлодарской области ночью местами - туман, днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области в горных и предгорных районах ожидается гроза.

Днем в Алматинской, Кызылординской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Карагандинской области местами ожидается очень сильная жара, в Жамбылской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, местами в Туркестанской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Алматинской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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