Дожди с грозами прогнозируют синоптики 17 августа в Казахстане
Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в воскресенье, 17 августа, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние практически на всей территории Казахстана.
По стране пройдут дожди с грозами, на севере, в центре ожидаются сильные дожди, в отдельных районах возможно выпадение града. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере ночью и утром - туман.
В Алматинской, Жетысуской, на западе Атырауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, в центре Кызылординской, на юге, в центре Жамбылской, на юге Восточно-Казахстанской, на юго-западе Мангмстауской, на северо-западе Абайской, на востоке, в центре Улытауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на севере, западе, востоке Жамбылской, на юге, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Улытауской и Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Казахстанцы смогут зарегистрировать онлайн купленные в салонах автомобили
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерство внутренних дел Казахстана разработали проект приказа "О проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации", передает корреспондент агентства.
Совместный приказ о проведении пилотного проекта по первичной государственной регистрации транспортных средств посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации пилотным проектом предусмотрено оказание государственной услуги "Государственная регистрация, учет и снятие с учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру транспортного средства, а также выдача свидетельств о регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков" посредством портала "электронного правительства" и объектов информатизации при первичной государственной регистрации транспортных средств, приобретенных в автосалонах", - сообщается в тексте документа.
Также подчеркивается, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в Казахстане вырос спрос на автокредиты.
Дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане в понедельник
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на Казахстан - пройдут дожди с грозами, на востоке страны ожидаются сильные осадки, в отдельных районах возможно выпадение града. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
Только на западе республики ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на севере и востоке в ночные и утренние часы - туман", - проинформировали синоптики.
Высокая пожарная опасность сохраняется в большинстве регионов РК.
В Алматы: дождь, +25-27 °C.
В Астане: дождь, +20-22 °C.
В Шымкенте: без осадков, +31-33 °C.
В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности"
Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 16 августа в Алматы откроется "Неделя зеленой мобильности" - благотворительная акция в рамках проекта "Чистый Казахстан", организованная компанией Yutong совместно с акиматом города и генеральным консульством Китайской Народной Республики в Алматы.
Мероприятие направлено на популяризацию экологически чистых способов передвижения и привлечение внимания жителей к проблемам охраны окружающей среды. Организаторы уверены: будущее мегаполиса - за зеленым транспортом, а перемены начинаются с осознанного выбора каждого.
Торжественная церемония открытия пройдет 16 августа в 17.00 на улице Панфилова. Гостей ждет насыщенная и интерактивная программа:
велосипед-дробилка" - оригинальный способ переработки пластиковых отходов с помощью энергии педалей;
мастер-класс по переработке пластика и знакомство с технологиями вторичной переработки;
VR-опыт - виртуальное погружение в мир зеленых технологий;
детский мастер-класс "Зеленый транспорт" - творческое занятие для самых маленьких участников;
презентация и общение с представителями Yutong, акимата и генконсульства КНР в Алматы.
Организаторы приглашают всех жителей и гостей Алматы принять участие в мероприятиях недели, попробовать экологичный транспорт и лично убедиться, что забота об экологии может быть увлекательной и доступной.
Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана в выходные прогнозируются дожди, на севере, северо-западе, востоке, в центре РК ожидаются сильные дожди, с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает Казгидромет.
Лишь на юго-западе, 17-18 августа на западе, 18 августа в центре республики ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре возможен туман", - отметили синоптики.
В дневные часы в западных регионах ожидается повышение температуры воздуха с 22-30 до 27-35 °C. В северо-западных областях - с 16-30 до 22-33 °C. На севере страны преобладающая температура составит 18-23 °C, в центральных регионах - 20-30 °C.
На востоке республики прогнозируется понижение температуры с 20-30 до 17-25 °C. На юге Казахстана температура воздуха составит 25-35 °C, а на юго-востоке ожидается снижение с 30-35 до 25-32 °C.
Прогноз погоды в Астане:
16 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 11-13 °C, днем 19-21 °C.
17 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 12-14 °C, днем 18-20 °C.
18 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью 11-13 °C, днем 19-21 °C.
Прогноз погоды в Алматы:
16 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 30-32 °C.
17-18 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 27-29 °C.
Прогноз погоды в Шымкенте:
16 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 17-19 °C, днем 30-32 °C.
17-18 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20 °C, днем 28-30 °C.
В СКО наказали чиновников за искажение данных о ликвидации несанкционированных свалок
К административной ответственности привлечены 12 акимов сельских округов, наложены штрафы на общую сумму 1,3 миллиона тенге
Петропавловск. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области госслужащих привлекли к административной и дисциплинарной ответственности за фальсификацию данных о ликвидации несанкционированных свалок и ненадлежащий экологический контроль, сообщили в областной прокуратуре.
В СКО выявлены случаи фальсификации сведений о ликвидации 79 несанкционированных свалок, складирования отходов вне установленных мест, а также размещения отходов за пределами санкционированных полигонов.
Наряду с этим установлено, что действующие полигоны в Мамлютском и Кызылжарском районах, а также в городе Петропавловске не соответствуют элементарным экологическим требованиям и санитарным нормам.
При этом уполномоченными органами не приняты меры по очевидным и системным нарушениям, что фактически способствовало искажению реального положения дел.
За искажение отчетных данных о ликвидации несанкционированных свалок, ненадлежащий экологический контроль и слабую координацию работы в сфере охраны окружающей среды к дисциплинарной ответственности привлечены 13 должностных лиц, в том числе руководитель департамента экологии, руководитель управления природных ресурсов акимата области и заместители акимов Аккайынского, Кызылжарского и Мамлютского районов.
Также к административной ответственности привлечены 12 акимов сельских округов, наложены штрафы на общую сумму 1,3 миллиона тенге.
Напомним, в Алматы должностных лиц районных акиматов наказали за незаконные свалки.
В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей
Член мониторинговых групп при акимате совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение "урегулировать" результаты проверок
Кызылорда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги через платформу "Даму Бала", предназначенных для поддержки детского спорта и творчества, сообщили в пресс-службе АФМ.
Расследование проводил департамент АФМ по Кызылординской области.
Следствием установлено, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя свое служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение "урегулировать" результаты проверок. В результате ими получено более 88 млн тенге, часть из которых направлена на приобретение коттеджа и автомашины. С санкции суда на указанное имущество наложен арест", - проинформировали в АФМ.
Приговором суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. Ее сообщница приговорена к 5 годам лишения свободы условно.
Приговор в законную силу не вступил.
Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет немного дороже. Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?"
21% участников опроса ответили: "Да", 55% выбрали ответ: "Нет", 17% - "Возможно", 5% считают, что им не нужен интернет, и 2% ответили: "Мне все равно".
Напомним, 12 июня 2025 года Министерство цифрового развития и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Республики Казахстан при оказании услуг.
Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения.
Сегодня в Казахстане запустили спутниковый интернет. Компания Starlink официально начала предоставление услуг. Актуальные тарифы, условия подключения и дополнительную информацию можно найти на официальном сайте компании SpaceX.
Между тем в Алматинской области состоялся тестовый запуск спутникового интернета китайской компании Shanghai SpaceSail. Испытания прошли при участии специалистов компании, прибывших в Казахстан для демонстрации технологии. В ходе испытаний зафиксирована скорость подключения до 200 Мбит/с, что подтверждает высокий потенциал технологии.
Как пояснили в Минцифры журналисту Kazakhstan Today, до полноценного запуска компания должна выполнить ряд обязательных требований к информационной безопасности и технической интеграции.
Что касается стоимости подключения для населения и организаций, конкретные параметры будут обсуждаться после запуска полноценной коммерческой фазы", - добавили в пресс-службе.
Двухэтажное здание сносят в центре Алматы
Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Двухэтажное здание, расположенное на улице Курмангазы, сносят в городе Алматы, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Демонтаж объекта начат накануне собственником во исполнение решения суда", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля мегаполиса.
Как уточнили в пресс-службе, в ходе внеплановой проверки было установлено, что собственник возводил постройку при отсутствии полного пакета разрешительных документов.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
