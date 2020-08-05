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ДТП в Алматы на блокпосту: дело переквалифицировали

04.08.2020, 18:04 5428
ДТП в Алматы на блокпосту: дело переквалифицировали
Алматы. 4 августа. Kazakhstan Today - Расследование дела о ДТП на блокпосту в Алматы близится к завершению, передает Kazakhstan Today. 
 
Деяния фигуранта Азата Азаматова вновь переквалифицировали, сообщает "Хабар 24". 
 
Ему больше не вменяют умышленное убийство. Теперь дело расследуют по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". 
 
Как оказалось, уже через три дня после ДТП в ходе следствия установили, что подозреваемый совершил наезд на полицейских неумышленно. 
 
Напомним, трагедия произошла 25 мая на одном из блокпостов Алматы. Водитель BMW протаранил бетонное ограждение и въехал в патрульную машину. В салоне находились двое полицейских. Один скончался на месте, другой оказался в больнице. Ещё один сотрудник был сбит на посту и тяжело ранен. 
 

Досудебное расследование по части 4 статье 345-1 УК РК. Стоит отметить, что по результатам медицинского освидетельствования у обвиняемого лица имелась средняя степень алкогольного опьянения. Уголовное дело сейчас на стадии ознакомления материалами сторон", - сообщил старший помощник прокурора Алматинской области Данияр Мухияев.

 

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