ДТП в Алматы на блокпосту: дело переквалифицировали

Деяния фигуранта Азата Азаматова вновь переквалифицировали, сообщает "Хабар 24".
Ему больше не вменяют умышленное убийство. Теперь дело расследуют по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Как оказалось, уже через три дня после ДТП в ходе следствия установили, что подозреваемый совершил наезд на полицейских неумышленно.
Напомним, трагедия произошла 25 мая на одном из блокпостов Алматы. Водитель BMW протаранил бетонное ограждение и въехал в патрульную машину. В салоне находились двое полицейских. Один скончался на месте, другой оказался в больнице. Ещё один сотрудник был сбит на посту и тяжело ранен.
Досудебное расследование по части 4 статье 345-1 УК РК. Стоит отметить, что по результатам медицинского освидетельствования у обвиняемого лица имелась средняя степень алкогольного опьянения. Уголовное дело сейчас на стадии ознакомления материалами сторон", - сообщил старший помощник прокурора Алматинской области Данияр Мухияев.
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