ДТП в Алматы на блокпосту: дело переквалифицировали

Алматы. 4 августа. Kazakhstan Today - Расследование дела о ДТП на блокпосту в Алматы близится к завершению, передает Kazakhstan Today.

Деяния фигуранта Азата Азаматова вновь переквалифицировали, сообщает " Хабар 24 ".

Ему больше не вменяют умышленное убийство . Теперь дело расследуют по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как оказалось, уже через три дня после ДТП в ходе следствия установили, что подозреваемый совершил наезд на полицейских неумышленно.

Напомним, трагедия произошла 25 мая на одном из блокпостов Алматы. Водитель BMW протаранил бетонное ограждение и въехал в патрульную машину . В салоне находились двое полицейских. Один скончался на месте, другой оказался в больнице. Ещё один сотрудник был сбит на посту и тяжело ранен.

Досудебное расследование по части 4 статье 345-1 УК РК. Стоит отметить, что по результатам медицинского освидетельствования у обвиняемого лица имелась средняя степень алкогольного опьянения. Уголовное дело сейчас на стадии ознакомления материалами сторон", - сообщил старший помощник прокурора Алматинской области Данияр Мухияев.

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