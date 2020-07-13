Два новых мурала появились в Нур-Султане

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане появились два мурала в районе Есиль, передает Kazakhstan Today.

Один из муралов находится на территории ЕХРО-2017 и является частью документального фильма "Мангилик Ел". На нем мозаично изображена карта всего Казахстана. Площадь монументального творения - 600 квадратных метров.

Другая роспись под названием "Космическая среда" расположена прямо на подмостовой части круглой площади. Площадь составляет одну тысячу квадратных метров. Космическая тематика отлично вписывается в оживленном пространстве. Проходя под мостом, можно разглядеть над собой космические тела, звездную пыль и загадочные планеты.

Кроме того, декоративная светодиодная подсветка появилась под пешеходным мостом по проспекту Мангилик Ел. Прожекторы установлены в глубине ячеек в шахматном порядке и придают этому участку ночью особый уют и эстетику. Подсветка подключена к общему освещению моста и включается по таймеру в 22:00.

Все воплощенные идеи находят свое отражение в концепции мастер-плана "Нур-Султан -- комфортный город".

Ранее новое арт-пространство открылось в районе Алматы, которое соединяет Триатлон и Президентский парк. На данный момент продолжается обустройство места. Там уже появились скамейки-качели, баскетбольные кольца и площадки для стритбола.

Всего в текущем году будет обустроено 50 общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и почти 150 дворов.

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