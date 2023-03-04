На 2,7 млн тенге оштрафовали Экибастузскую ТЭЦ

На данный момент административный штраф оплачен в полном объеме

Фото: ortcom.kz

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Экибастуз. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проверки Экибастузской ТЭЦ было установлено применение средств измерений с нарушением межповерочного интервала и с истекшим сроком поверки, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.





Применение средств измерений без поверки является нарушением пункта 1 статьи 19 Закона РК "Об обеспечении единства измерений". Данное нарушение предусматривает административную ответственность по пункту 2 части 1 статьи 419 КоАП РК с наложением административного штрафа в размере 1600 МРП - 5 520 000 тенге. На основании представления прокуратуры города Экибастуза об устранении нарушений законности департаментом был составлен протокол об административном правонарушении", - проинформировали в пресс-службе.





Также в связи с признанием Экибастузской ТЭЦ факта совершения нарушения в соответствии со статьей 811 КоАП РК было вынесено определение об уплате административного штрафа в порядке сокращенного производства в размере 2 760 000 тенге в течение семи суток.





Отмечается, что на данный момент административный штраф оплачен в полном объеме.





Также департаментом в отношении Экибастузской ТЭЦ вынесено частное представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям закона", - добавил в министерстве.





Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.





Президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза. Министр нацэкономики Куантыров сообщил, что с весны этого года планируется повышение тарифов на комуслуги. Набольшее повышение ожидается для жителей Экибастуза в связи с высоким износом сетей. Предполагается, что квитанции с новыми тарифами жители данных городов получат уже весной - в марте или апреле.



