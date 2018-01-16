Ежегодная международная конференция "Связи с общественностью в социальных сетях - 2018" пройдет в Москве в феврале

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Ежегодная международная конференция "Связи с общественностью в социальных сетях - 2018" пройдет в Москве в феврале16.01.2018
Общество  18:20
Москва. 16 января. Kazakhstan Today - Ежегодная международная конференция "Связи с общественностью в социальных сетях - 2018" пройдет 15-16 февраля 2018 года в Москве, передает Kazakhstan Today.

Креативный директор агентства Social Lift Анна Галушко выступит на конференции с докладом "Игры для взрослых: особенности игрофикации для "сложного" бизнеса (производство, страхование, юридические услуги). Кейсы, пошаговое продвижение, эффективность", - сообщают организаторы мероприятия.

Анна Галушко руководит подразделением по разработке и реализации конкурсных активностей для клиентов компании. За период работы разработала и запустила более 700 успешных акций и проектов для региональных и федеральных клиентов. Опубликовала 7 кейсов на площадке Ruward, каждый из которых получил номинацию "Digital Кейс Дня". В докладе на двух слайдах будет представлена вся теория по активации аудитории. Спикер расскажет, как уйти от стандартов, снизить стоимость контента (виджеты, stories, приложения), приемах адаптации распространённых smm-механик под специфику отрасли, озвучит оригинальные идеи, которыми можно пользоваться без ухода от задач клиента (эволюция механик, успешные кейсы по отраслям).

На конференции также выступят такие эксперты в сфере PR и новых медиа, как Тимур Асланов, Дамир Фейзуллов, Дмитрий Сидорин, Людмила Харитонова, Михаил Буданов, Светлана Крылова, Евгений Козлов и другие. Спикеры поделятся с участниками методиками и практическими рекомендациями по важнейшим темам :

- Стратегия продвижения в социальных сетях: что скорректировать и на что обратить внимание в начале 2018 года;

- Как создавать хайповый контент и получать максимальный охват;

- Персональный брендинг в социальных сетях: как строить продвижение ньюсмейкера, как вести аккаунты руководителя и его блоги;

- Как максимально эффективно работать с блогерами и авторами популярных аккаунтов, чтобы продвигать свои проекты и бренды;

- Нюансы и тонкости продвижения в Телеграм и других мессенджерах;

- Как противостоять негативу в сети;

- Как бороться с негативом юридическими инструментами;

- Как создать и раскрутить сообщество бренда и вывести в топ;

- Как писать тексты для соцсетей;

- Как раскрутить канал на ютьюбе и как его правильно использовать и так далее.

Также на конференции пройдет традиционная нетворкинг-сессия, на которой организаторы перезнакомят между собой всех участников по особой фирменной технологии.

Посмотреть программу конференции и отправить заявку на участие можно на сайте.
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